Det skulle have været en rolig tur på stranden for at fange krabber, men det endte som en tragisk ulykke for russiske Alexey Ivanovsky.

Den 36-årige soldat befandt sig på Kuril-øerne i Rusland, da han blev overfaldet af en aggressiv brunbjørn af hunkøn, der befandt sig på øen sammen med sine to unger.

Det betød, at Ivanovsky blevet angrebet og 'flået i live' af bjørnen, der blandt andet fjernede hud fra hovedbunden, ryggen og ballerne, mens den også bed et af hans ører af. Det skriver Daily Mail.

Soldatens sår var så slemme, at man måtte amputere hans ens ben i forsøget på at redde ham.

Soldaten afgik ved døden ni dage efter angrebet. Foto: The Siberian Times

Alligevel afgik han ved døden kort efter angrebet, men det lykkedes at få genoplivet ham, hvorefter han blev fløjet til et hospital.

Hospitalet lå 402 kilometer væk i byen Yuzhno-Sakhalinsk, hvor lægerne indlagde Ivanovsky og fik syet hans øre på.

De mange skader fra bjørnen var mere, end kroppen kunne klare, og ni dage efter angrebet afgik Ivanovsky ved døden grundet et hjerteanfald.

Lokalbefolkningen i byen havde ellers doneret blod til den sårede soldat, mens man også havde bedt for ham i fællesskab flere gange.

Det var en brunbjørn, der stod bag angrebet. Foto: PETER KLAUNZER

Mennesker, der gik forbi det voldsomme angreb, kastede sten efter bjørnen i forsøget på at redde Ivanovsky.

En 37-årig mand, der prøvede at komme soldaten til undsætning, blev også såret af bjørnen.

Hans skader var heldigvis ikke livstruende på nogen måde.

Det lykkedes først at få bjørnen til at slippe Ivanovsky, da man kørte en bil mod den.