Det australske solbrillemærke Valley Eyeware har måttet undskylde for en del af sin seneste reklamekampagne.

Som en del af flere reklamefilm har solbrillemærket været rundt i Kroatien og Bulgarien, hvor de har ønsket at bruge monumenter, der repræsenterer kommunisttiden. Ved det, som Valley Eyeware betegner som et uheld, er man dog kommet til at bruge en stor skulptur fra koncentrationslejren Jasenovac i en af filmene. Det skriver BBC.

Arkivfoto, Jasenovac. Foto: STR Vis mere Arkivfoto, Jasenovac. Foto: STR

Simply sickening of @valleyeyewear to be so tasteless, so ignorant and so disrespectful. — Philip Gardner (@GardnerTVFTW) 3. juli 2018

'Simpelthen kvalmende at se Valley Eyeware være så smagsløse, dumme og respektløse.'

You keep deleting the comments made. How dare you take the photos and then not accept the criticism you should expect for such a marketing idea. Shame on you. Jasenovac is not your catwalk. — Kyejane (@Kyejane1) 3. juli 2018

'I bliver ved med at slette kommentarer. Hvor vover I at tage billeder og ikke acceptere den kritik, I må forvente for sådan en marketing-idé. Skam Jer. Jasenovac er ikke Jeres catwalk.«

Michael Crawley, der er direktør for Valley Eyeware, fortæller til BBC, at de besøgte Jasenovac i en halv time uden for åbningstid, hvor de fik lov til at filme.

»Vi var på det tidspunkt ikke klar over, at det var en koncentrationslejr. Vi ønsker ikke at støde folk, vi er et resptkfuldt brand. Jeg undskylder over for alle, der har følt sig stødt,« fortæller Crawley til det britiske medier.

Jasenovac er en koncentrationslejr, der blev anvendt mellem 1941 og 1945 af den fascistiske gruppe Ustashe, der havde forbindelser til Hitlers Nazi-Tyskland. Under 2. Verdenskrig brugte den fascistiske gruppe lejren til at holde serbere, jøder, romaer og modstandere af fascismen og nazismen fanget. Det er estimeret, at et sted mellem 77.000 og 99.000 mennesker blev dræbt her.

Skulpturen ved Jasenovac er jugoslaviske Dusan Dzamonja, der står bag flere skulpturer, der kaldes 'Spomeniks'. Disse skulpturer markerer desuden anti-fascisme, og Michael Crawley ønskede at lave en kortfilm om disse skulpturer og bruge dem i videoerne, da 'de symboliserer sammenhold og respekt,' siger han til BBC.