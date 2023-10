Skandalen om den tidligere norske statsminister Erna Solbergs ægtemands handel på aktiemarkedet udvikler sig.

Nu skriver VG, at ægtemanden med navnet Sindre Finnes lavede væddemål om, at norsk økonomi ville falde sammen under coronakrisen.

Det skete i januar 2021, hvor Erna Solberg var statsminister.

Her skal Sindre Finnes have satset 600.000 norske kroner, svarende til 385.000 danske kroner, på, at børsen i Oslo skulle falde sammen under coronakrisen.

I forvejen har det været fremme, at Finnes handlede aktier hele 3600 gange, mens konen var statsminister.

Det kom frem, da Dagbladet i september fik lov at se Erna Solberg og ægtemandens selvangivelser for årene 2013 til 2021.

Erna Solberg har erkendt, at hun har været inhabil, mens han handlede.

I 2021 havde Finnes ifølge sin selvangivelse en aktiefortjeneste på 680.274 norske kroner. Oven i havde han en gevinst på salg af andre værdipapirer på 299.322 kroner og yderligere en indtjening på 64.933 kroner på andre finansprodukter.

Og det er bare et af årene, som Dagbladet har fået lov til at kigge nærmere på.

I 2021 havde Finnes indtjening på 9,3 millioner norske kroner.

Solberg har tidligere fortalt, at hun ikke har stillet spørgsmål til, at Finnes formue har været støt stigende.

Hun har erkendt, at hun skulle have været mere opmærksom. Især fra 2019 til 2020, hvor ægtemandens indtjening pludselig steg med 1,4 millioner kroner.

På et pressemøde hvor Erna Solberg for første gang fortalte om mandens aktiehandel, sagde hun blandt andet:

»Sindre har ikke været ærlig overfor mig. Et sådan tillidsbrud er altid vanskeligt, og det er ekstra vanskeligt, når det sker i familien. Det gør ondt på mig at være så hård ved Sindre, som jeg er i dag. Men fordi vi har fælles økonomi, er hans handlinger direkte påvirket af, hvordan jeg kan udføre mit job som politiker.«