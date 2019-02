Santiago Solari erkender efter 0-3-nederlaget til Barcelona, at Madrid ikke formåede at udnytte deres chancer.

Real Madrid må tage ansvaret for ikke at udnytte deres chancer efter et skuffende 0-3-nederlag til FC Barcelona i returopgøret i Copa del Rey-semifinalen onsdag aften.

Det siger træner Santiago Solari.

- Fodbold handler også om, hvor klinisk du er. Og selv om vi var engagerede og spillede med energi, brugte vi ikke vores chancer, siger Real Madrid-træneren.

- Vi faldt med ære, men det er svært at tale om retfærdighed eller uretfærdighed i fodbold, tilføjer han.

Det første opgør på Camp Nou sluttede 1-1, og det er samtidig sjette år i træk, at Barcelona kvalificerer sig til pokalfinalen.

I onsdagens semifinale stod der fortsat 0-0 ved pausen, og det kunne Barcelona klart være mest tilfreds med.

Tilfredsheden hos Barcelona skulle dog kun blive større fem minutter inde i anden halvleg.

For mens Real Madrid var ineffektive foran mål, så udnyttede Barcelona holdets første store tilbud.

Ousmane Dembélé løb i dybden bag Dani Carvajal, og med en flad aflevering ind i feltet fandt han Luis Suarez. Med indersiden sendte han bolden ind i bunden af målet til 1-0.

- De scorede på deres første forsøg, mens deres andet mål var et selvmål. Samtidig kunne vi ikke score på vores forsøg. Der er ikke mere at tilføje, siger Santiago Solari.

- Vi gav alt, hvad vi havde, og vi spillede med hjertet og var kreative. Men vi går triste hjem, fordi vi ikke skal spille finale.

1-0-målet vendte onsdagens kampbillede på hovedet.

Barcelona overlod i højere grad bolden til hjemmeholdet for i stedet at lure på kontra.

Real Madrid blev ved med at komme til chancer, men de blev alle brændt trods godt spil.

Raphaël Varane scorede selvmål til 2-0, mens Luis Suarez iskoldt scorede på straffespark til slutresultatet, 3-0.

Om finalemodstanderen bliver Real Betis eller Valencia afgøres torsdag.

/ritzau/Reuters