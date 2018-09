Angreb fra koalitionen mod Islamisk Stat har dræbt 3300 civile i Syrien siden 2014, siger overvågningsgruppe.

Damaskus. Flere end 3300 civile er blevet dræbt i luftangreb fra den USA-ledede koalition mod Islamisk Stat i Syrien de seneste fire år.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der overvåger situationen i landet.

Selv sætter koalitionen antallet af dræbte civile i Syrien og nabolandet Irak til 1000. Den siger, at den gør alt, hvad den kan, for at undgå civile dødsfald.

Den USA-ledede koalition begyndte at bombe Islamisk Stat i Irak i august 2014, efter den militante gruppe erobrede store områder på tværs af både Irak og Syrien og proklamerede, at den ville oprette et islamisk kalifat.

Den 23. august 2014 udvidede koalitionen sine angreb til Syrien.

Den britiskbaserede overvågningsgruppe Sohr oplyser søndag, at 3331 civile i Syrien er blevet dræbt i luftangreb fra koalitionen siden da.

- Blandt de dræbte er 826 børn og 615 kvinder, siger leder af Sohr Rami Abdel Rahman.

De lande, der har været del af den internationale koalition mod Islamisk Stat fra begyndelsen i september 2014, tæller USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Canada, Tyrkiet og Danmark.

I dag tæller antallet af lande, der samarbejder med koalitionen, 79. Det viser en oversigt på hjemmesiden theglobalcoalition.org.

I sin seneste rapport om civile dødsfald, der blev offentliggjort i august, oplyser koalitionen, at dens luftangreb har dræbt 1061 civile i Irak og Syrien fra august 2014 frem til 30. juli 2018.

Adspurgt hvor mange af disse dødsfald, der har fundet sted i Syrien, svarede talsmand Sean Ryan, at koalitionen "ikke udspecificerer angreb efter type, krigsmateriel, region eller land".

- Hvad angår uoverensstemmelser i tallene så baserer koalitionen sine resultater på fakta og beviser. Vi hævder ikke at have de præcise tal, men siger at resultaterne er baseret på de bedst mulige tilgængelige beviser, fortalte han.

Rettighedsgrupper har kritiseret koalitionen for ikke at gennemføre undersøgelser af civile dødsfald grundigt nok.

