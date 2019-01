SDF, der støttes af amerikanskledet koalition, planlægger angreb mod IS' sidste bastion i det østlige Syrien.

600 mennesker blev lørdag evakueret i det østlige Syrien.

Det oplyser observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR).

Evakueringen skyldes, at amerikanskstøttede styrker forbereder et angreb mod den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) i området.

- Flere end 600 mennesker - fortrinsvis kvinder og børn - er blevet evakueret i 25 busser, der er sendt af Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Det skriver SOHR, der har base i London.

SDF lancerede i september en offensiv i Syrien for at nedkæmpe den resterende del af IS.

De kurdiske styrker har fået støtte af en amerikansk-ledet koalition, der blandt andet har bidraget med luftangreb.

Leder af SOHR Rami Abdel Rahman oplyser, at 16.000 mennesker, inklusive 760 IS-krigere, er flygtet fra det østlige Syrien siden starten af december.

- Men dette er første gang, at der er stillet busset til rådighed af SDF og koalitionen, siger han.

Abdel Rahman tilføjer, at evakueringen kan tyde på, at der er indgået en aftale mellem de stridende parter.

/ritzau/AFP