En stor mængde medarbejdere i den amerikanske softwaregigant Red Hat kan den kommende tid risikere at få en fyreseddel stukket i hånden.

Virksomheden, der leverer open source-softwareprodukter til virksomheder og er et datterselskab af IBM, varsler nemlig en massiv fyringsrunde.

Det skriver Computerworld.

I øjeblikket har Red Hat, der blev grundlagt i 1993, omkring 19.000 medarbejdere.

I en meddelelse oplyser selskabet dog, at man forventer en samlet reduktion på cirka fire procent. Det betyder, at omkring 750 medarbejdere kan risikere at stå uden arbejde snart.

»Vi har adskillige gange været nødt til at træffe hårde beslutninger i Red Hat, men ingen beslutning har været hårdere end denne,« skriver den administrerende direktør, Matt Hicks, ifølge Computerworld i en meddelelse, der er sendt ud til Red Hats medarbejdere.

Baggrunden for fyringerne skal ifølge Red Hat findes i et behov for at sikre virksomhedens evne til at konkurrere, lyder det.