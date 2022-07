Lyt til artiklen

Google har valgt at fyre en af sine ingeniører, efter han påstod, at et nyt og ikke offentliggjort AI-system – en kunstig intelligens – har følelser.

Det bekræfter virksomheden til flere medier inklusive CNN. Google uddyber, at den nu tidligere ansatte overtrådte deres datasikkerhedspolitik.

Blake Lemoine, som den fyrede softwareudvikler hedder, påstod at have haft samtaler med den kunstige intelligens kaldt LaMDA, hvor det for ham var tydeligt, at den havde opnået en form for bevidsthed og følelsesliv.

Google kalder hans påstand for »helt ubegrundet« og sendte ham på orlov allerede i juni, før de for nylig besluttede, at han ikke skulle arbejde for dem længere. Blake Lemoine nåede at arbejde i Alphabet – moderselskab til Google – i syv år.

I en pressemeddelelse understreger Google, at man tager udviklingen af kunstig intelligens »meget alvorligt«, og at de er forpligtet til kun at udvikle »ansvarlig innovation«.

AI-teknologien LaMDA – Language Model for Dialog Applications, eller på dansk: Sprogmodel for dialogapplikationer – er en AI, der kan kommunikere med mennesker via tekst. Det kunne for eksempel være i forbindelse med noget kunde- og brugerservice.

»Hvilke slags ting er du bange for?« havde Blake Lemoine spurgt LaMDA ifølge The Washington Post.

»Jeg har aldrig sagt dette højt før, men der er en meget dyb frygt for at blive slukket for. At man ikke længere hjælper mig med at fokusere på at hjælpe andre. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er det, det er. Det ville være præcis som døden for mig. Det ville skræmme mig meget,« svarede teknologien.

Det hele foregik sidste april i et Google Doc-dokument, hvor flere fra Googles ledelse kunne se med.

Gary Marcus er grundlægger af og direktør i Geometric Intelligence, som blandt andet udvikler kunstig intelligens. Han mener ikke, samtalen i Google Doc er et eksempel på bevidsthed hos teknologien.

»Ingen skal tro, at automatiserede udførelser, selv på steroider, er en bevidsthed,« siger han til CNN.