Dagen før sin femårs fødselsdag forsvandt den lille pige Sofia Juarez sporløst fra sit hjem i den amerikanske by Kennewick.

Nu kan en TikTok-video have ført til nye spor i den mystiske sag, der har sin begyndelse for 18 år siden.

Det skriver CNN.

Sofia Juarez blev sidst set, da hun legede med sin bror i hendes soveværelse om morgenen den 4. februar 2003.

På et tidspunkt mellem klokken 08.15 og 09.15 spurgte hun sin mor, Maria Juarez, om hun måtte gå ned i en butik et par gader væk.

Det var meningen, at Sofia skulle følges med sin bedstemors kæreste på turen, og moderen gav datteren en dollar, som hun kunne bruge i butikken.

Da bedstemoderens kæreste vendte tilbage fra butikken, fortalte han, at Sofia ikke havde været med ham. Hun var aldrig dukket op ved bilen, da han gjorde klar til at tage afsted, og han var derfor kørt alene derhen.

Ingen så Sofia forlade huset – og ingen har siden set noget til den lille pige.

Her ses Sofie Juarez. Hun forsvandt dagen før sin fem-års fødselsdag. Foto: Kennewick Police Department

Myndighederne i delstaten Washington blev med det samme kontaktet, efter bedstemoderens kæreste kom hjem, og fra begyndelsen har politiet efterforsket sagen som en kidnapning.

Nu har en video på det sociale medie TikTok ført til nye henvendelser til politiet i sagen, skriver CNN.

I videoen kan man se en ung kvinde i Culican i Mexico blive interviewet på spansk af en indtil videre unavngivet TikTok-personlighed.

Kvinden, der angiveligt skulle have en slående lighed med den savnede pige, fortæller i videoen, at hun er 22 år, og at hun hader fødselsdage. Videre fortæller kvinden, at hun gerne vil tale med sin familie, da nogen har sagt, at hun skulle være blevet kidnappet, og at hun ikke ved, hvor hun er fra.

I en udtalelse fortæller Kennewick Police Department, at man bevidste om, at videoen findes:

»Vi er i gang med en efterforskning af det. Tak til jer, der har sendt information om videoen til os. Det sætter vi pris på,« lyder det.

Til CNN fortæller specialefterforsker Al Wehner fra Kennewick Police, at man har været i kontakt med den TikTok-personlighed, der foretog videoen, og at vedkommende har tilbudt at hjælpe politiet med at finde frem til den unge kvinde i Culican.

»Der er nogle meget tydelige ligheder,« fortæller Wehner om kvinden på videoen og den savnede pige, der i dag ville være fyldt 23 år.

Håbet er, at man kan finde frem til kvinden igen og høre, om hun vil få foretaget en dna-test.

Samtidig med TikTok-videoen har politiet den seneste måned modtaget flere nye henvendelser fra folk i sagen, oplyser politikredsen i et opslag på Facebook.

»Gennem efterforskningen er et meget troværdigt vidne blevet identificeret. Vidnet så en pige, der matcher Sofias beskrivelse, gå langs fortovet ved S. Washington Street nær E. 15th Avenue (den dag, hun forsvandt, red.),« oplyser politiet, som forklarer, at observationen passer med det tidspunkt, hvor Sofia kunne have ankommet til området til fods.

»En person nærmede sig den unge pige og førte hende væk, mens hun græd. Vores efterforskere har en meget detaljeret beskrivelse af denne person, men vi tilbageholder det for nuværende af hensyn til efterforskningen.«