Coronakrisen har ikke kun medført sygdom, død og økonomisk krise. I Nebraska glædes man lige nu over en lille solstrålehistorie.

I den amerikanske delstat røg en 73-årig kvinde ved navn Doris Crippen i maj på skadestuen med en brækket arm.

Hun var faldet, og stærkt afkræftet troede hun, at hun havde influenza.

Det viste sig, at hun havde corona og måtte derfor først på hospitalet og efterfølgende på et genoptræningscenter.

Her mødte hun en gammel ven.

CNN fortæller, hvordan en 53-årig kvinde ved navn Bev Boro, der arbejder på genoptræningscentret, en dag så Doris Crippens navn på patientlisten og syntes, det virkede bekendt.

»Jeg kunne ikke tro det. Jeg tænkte, det er min søster,« fortæller Bev Boro til CNN.

De to kvinder har samme far, men forskellige mødre.

Doris Crippen voksede op hos sin mor, mens Bev Boro og fire af hendes søskende blev fjernet af staten og bortadopteret, da hun var seks måneder gammel.

Historien melder ikke noget om hvorfor, men siden mistede de to søstre altså kontakten.

Bev Boro tog mod til sig og opsøgte Doris Crippen for at opklare sagen.

Hun skrev et navn på en tavle, sagde, at det var hendes far og Doris Crippen bekræftede og svarede tilbage, at det også var hendes far.

»Jeg faldt nærmest ned af stolen og begyndte at græde,« fortæller Doris Crippen til CNN.

»Det var bare ren lykkefølelse at finde min søster. Det er 53 år siden, at hun var en lille baby, og jeg sad med hende,« tilføjer hun.

Bev Boro har ifølge CNN med tiden fundet frem til de fleste af sine bortadopterede søskende, og nu planlægger hun den helt store familie-reunion.

Herunder kan du se et billede af de genforende søstre: