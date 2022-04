Den magtfulde Kim Yo-jong, der er søster til den nordkoreanske leder Kim Jong-un, kommer nu med en direkte trussel.

»Men det er ikke kun en trussel,« lyder det fra hende i en udtalelse, der fortsætter:

»Det er en detaljeret forklaring af vores reaktion på en mulig, hensynsløs militæraktion af Sydkorea.«

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af udtalelsen, som Kim Yo-jong – der tidligere er blevet beskrevet som Nordkoreas de facto 'second in command' – skal have udsendt og er omtalt af landets nyhedsbureau KCNA.

Her ses et billede af Kim Yo-jong sammen med sin bror, lederen af Nordkorea, Kim Jong-un, i 2018. Foto: KOREA SUMMIT PRESS POOL Vis mere Her ses et billede af Kim Yo-jong sammen med sin bror, lederen af Nordkorea, Kim Jong-un, i 2018. Foto: KOREA SUMMIT PRESS POOL

Årsagen til, at hun er kommet med den trussel, skal findes i en udtalelse, som den sydkoreanske forsvarsminister, Suh Wook, kom med i sidste uge.

Der fortalte han nemlig, at hans lands militær er i besiddelse af en lang række af missiler, der har markant forbedret rækkevidde, præcision og kraft – ligesom han fortalte, at de har evnen til 'præcist og hurtigt at ramme ethvert mål i Nordkorea'.

Baggrunden for den udmelding skal til gengæld være, at Nordkorea i løbet af året har testet en række kraftfulde missiler – og myndighederne i både Sydkorea og i USA frygter ifølge Reuters, at nordkoreanerne vil genoptage testningen af atomvåben for første gang siden 2017.

Den sydkoreanske udtalelse førte søndag til, at Kim Yo-jong sammen med en anden embedsmand i regeringen fordømte bemærkningen og samtidig advarede om, at Pyongyang, der er den nordkoreanske hovedstad og centrum for magten, ville ødelægge store mål i Seoul, den sydkoreanske hovedstad, hvis Sydkorea foretager nogen 'farlige militærhandlinger' – såsom et forebyggende angreb.

Nu skal Kim Yo-jong, der er den yngste datter af landets afdøde leder Kim Jong-il og anses som en af Nordkoreas vigtigste politiske figurer, have udsendt endnu en udtalelse, oplyser KCNA ifølge Reuters.

I den forklarer hun, at Nordkorea er imod en krig, der vil efterlade begge lande i ruiner – og hun fortæller videre, at Pyongyang ikke anser Sydkorea for at være hovedfjenden.

»Med andre ord betyder det, at medmindre Sydkoreas hær tager militærhandling mod vores stat, så vil det ikke blive set som et mål for vores angreb,« siger hun og fortsætter:

Her står Kim Yo-jong i baggrunden under hendes brors møde med den daværende amerikanske præsident Donald Trump i 2018. Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES / Vis mere Her står Kim Yo-jong i baggrunden under hendes brors møde med den daværende amerikanske præsident Donald Trump i 2018. Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES /

»Men hvis Sydkorea af en eller anden årsag – om det er blændet af fejlbedømmelse eller ej – vælger at gå med sådan en militæraktion som et 'forebyggende angreb', vil situationen ændre sig. I det tilfælde vil Sydkorea blive et mål.«

Ifølge Reuters forklarer hun videre, at hvis det sydkoreanske militær træder bare en tomme ind på nordkoreansk territorium, vil det møde en 'ufattelig frygtelig katastrofe', og den nordkoreanske atomstyrke vil blive nødt til at udføre dens pligt:

Det er ikke kun en trussel. Det er en detaljeret forklaring af vores reaktion på en mulig, hensynsløs militæraktion af Sydkorea,« siger Kim Yo-jong i udtalelsen og forklarer, at Sydkorea kan undgå den skæbne, hvis man ikke angriber landet.