En bror og en søster er blevet kendt skyldige i manddrab. De gav en sovende passager på et tog kebabmad.

Den noget overraskende dom er faldet i England. Det skriver Sky News.

Der kom det i retten frem, at den 34-årige David Noble og hans søster på 24, Nicole Cavin, tvang maden i munden på den 56-årige David Clark, mens de var passagerer i et tog på vej mod byen Barrow.

Manden kastede op, men kollapsede, da han prøvede at rejse sig på benene.

David Clark blev i hast kørt til hospitalet, hvor han døde dagen efter.

En talsmand for det britiske transportpoliti oplyser, at David Noble og søsteren Nicole Gavin – der er uddannet som plejeperson – kendte David Clark.

De var på vej hjem med toget i marts 2019, hvor de kom til at dele kupe med ham.

De to søskende nægtede, at de havde begået manddrab. Men efter en to uger lang retssag i Nightingale Ret i Preston North End fodboldklub blev de fundet skyldige af en jury.

Ifølge detektiven Stevie May havde det været en 'usædvanlig og højst kompleks sag'.

»Jeg roser modet hos de vidner, der stod frem og gav deres version af sandheden, og dem, som valgte at møde op i retten for at give deres version. David Clarkes familie har udvist en eksemplarisk opførsel hele vejen, og jeg håber, at de kan finde en form for trøst i, at retfærdigheden er sket fyldest.«

De to søskende får straffen udmålt senere.