Det kan godt være, at Robert F. Kennedy Jr. er populær blandt mange amerikanske vælgere.

Men hans egen søskende har under ingen omstændigheder tænkt sig at stemme på ham.

Tværtimod.

På det sociale medie X advarer hans søster, Kerry Kennedy, direkte mod at stemme på broderen, der mandag meddelte, at han stiller op som præsident som uafhængig.

Robert F Kennedy Jr. har meddelt, at han stiller op til valget som amerikansk præsident – til sine søskendes store fortrydelse. Foto: Mark Makela/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Robert F Kennedy Jr. har meddelt, at han stiller op til valget som amerikansk præsident – til sine søskendes store fortrydelse. Foto: Mark Makela/Reuters/Ritzau Scanpix

På vegne af fire søskende skriver hun blandt andet:

»Bobby deler måske det samme navn som vores far, men han deler ikke de samme værdier, visioner eller dømmekraft. Dagens meddelelse er dybt trist for os. Vi fordømmer hans kandidatur og mener, at det er farligt for vores land.«

Opslaget er underskrevet, Rory, Kerry, Joseph og Kathleen, der altså alle bærer det historiske efternavn Kennedy.

Bobby might share the same name as our father, but he does not share the same values, vision or judgment. Today's announcement is deeply saddening for us. We denounce his candidacy and believe it to be perilous for our country. @roryekennedy @joekennedy @KKT_Kennedy pic.twitter.com/WJfGwSxN1z — Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) October 9, 2023

Robert F. Kennedy er søn af den myrdede tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy og nevø til den dræbte amerikanske præsident John F. Kennedy.

Om Kennedys kandidatur siger Jeppe Elkjær, der er B.T.s USA-kender:

»Det her har Joe Biden og demokraterne frygtet. Robert F. Kennedy Jr. har gennem hele sit kandidatur haft fat i en pæn del af de demokratiske vælgere. Nu stiller han op som uafhængig, og kan han tage bare nogle af de 15 procent af stemmerne, som han stod til, med sig, så er det er reelt mareridt for Biden.«

Den nuværende præsident har brug for hver en stemme, hvis han skal genvælges.

»Sidste gang vandt Biden præsidentposten med få procent af stemmerne. Og der skal ikke meget til at tippe det hele til Republikanerne – og formentlig Donald Trumps – fordel,« siger Jeppe Elkjær.

For sin kamp for miljø, klima og minoriteter er Robert F. Kennedy Jr. populær på venstrefløjen. For sine holdninger til staten, big pharma og vacciner er han en helt på højrefløjen.

Sammen med den unikke stemme, som skyldes en sygdom i stemmemusklerne og strubehovedet, har han skabt sig et unik brand.