53 døde besætningsmedlemmer bør bringes op fra havets dyb, lyder det fra pårørende.

De pårørende til 53 afdøde indonesiske besætningsmedlemmer markerede mandag deres sorg, efter at en ubåd i sidste uge sank i Balihavet, og besætningen søndag blev erklæret død.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Imens arbejder det indonesiske søværn med at finde ud, hvordan ubådsvraget og ligene kan hentes op fra bunden af havet.

Søndag blev ubåden "KRI Nanggala 402" fundet liggende i tre dele på havbunden. Det var, fire dage efter at man havde mistet kontakt til ubåden under en torpedoøvelse.

Sørgende pårørende havde samlet sig ved Balis kyst mandag for at vise respekt til besætningen.

Det gjaldt blandt andre pårørende til besætningsmedlemmet I Gede Kartika.

Nogle af dem bar røgelse, blomster og indrammede billeder af ham i uniform. Andre tog ud på havet for at strø blomsterblade i vandet i en ceremoni til ære for ham.

- Vi har allerede givet vores søn til regeringen. Nu, hvor han er død i denne operation, håber vi, at regeringen vil give hans jordiske rester tilbage til os efter de officielle ceremonier, sagde Wayan Darmanta, som er onkel til besætningsmedlemmet, ifølge Reuters.

Men eksperter har sagt, at det vil blive en svær opgave at få bragt ubåden og de døde op til overfladen.

- Vi vil analysere undervandsbilleder og videoer samt strømmene og andre forhold for at beslutte os for, hvilken teknologi vi vil bruge, sagde førsteadmiral i flåden Julius Widjojono ifølge Reuters.

Mandag var også dagen, hvor det indonesiske søværn offentliggjorde en video af besætningen et par uger inden forliset. Her synger flere besætningsmedlemmer i fællesskab en indonesisk sang.

I videoen, som blandt andet er delt af BBC, kan man se dem sidde omkring en person fra besætningen, der spiller guitar til det indonesiske hit "Sampai Jumpa". Det betyder ifølge internationale medier "farvel" eller "vi ses igen".

Ubåden forsvandt onsdag, og flere lande hjalp siden til med at lokalisere den.

Indonesiens flåde ændrede lørdag ubådens status fra værende forsvundet til at være sunket.

Den 1395 ton tunge ubåd blev bygget i Tyskland i 1977. Den blev en del af den indonesiske flåde i 1981.

Det står endnu ikke klart, hvorfor ubåden sank, skriver BBC.

Indonesien har arbejdet på at modernisere sit forsvar. Noget af dets udstyr er dog relativt gammelt, og der er sket flere dødelige ulykker de seneste år.

/ritzau/