Tirsdag forsøgte Donald Trump at forvandle livet i Det Hvide Hus til et realityshow. Og resultatet var både pinligt og tragisk,

Det skriver avisen The New York Times.

Oprindeligt var det britiske ægtepar Charlotte Charles og Tim Dunn inviteret til Det Hvide Hus for at møde en højtstående embedsmand, der måske kunne hjælpe dem med et stort problem.

Tidligere på året blev ægteparrets 19-årig søn Harry Dunn i London kørt ned og dræbt af den amerikanske diplomat-frue, Anne Sacoolas. Hun flygtede efterfølgende ud af landet og påberåber sig nu 'diplomatisk-immunitet' for ikke at blive udleveret til England, hvor hun risikerer at blive sigtet for uagtsomt manddrab.

Tim Dunn og Charlotte Charles følte sig snydt, da Donald Trump overraskede dem i Det Hvide Hus.

Under mødet i Det Hvide Hus havde Charlotte Charles og Tim Dunn håbet på et løfte om at få den diplomatiske immunitet ophævet og Anne Sacoolas udleveret til England.

Men istedet fik de to overraskelse.

For det første skulle de mødes med selveste den amerikanske præsident, Donald Trump. Og for det andet var kvinden, der dræbte deres søn, Anne Saccolas gemt af vejen i et tilstødende lokale, hvor også pressefotograferne ventede for at forevige Trumps usædvanlige 'surprise party'.

»Planen var vist, at de de skulle kramme sig ud af deres problemer og tilgive Sacoolas, mens pressen knipsede løs og alle fældede en tåre«.

'I Europa er deres veje omvendte. Det kan være svært at køre som amerikaner,« siger Donald Trump.

Sådan fortæller en talsmand for Dunn-familien. Men sådan forløb mødet absolut ikke.

Da de i sidste uge ankom til USA, havde Charlotte Charles og Tim Dunn således slået fast, at de først ville mødes med Anne Sacoolas, når denne igen opholdt sig i England for at tage ansvar for sine handlinger.

Efter et kort møde med den amerikanske præsident, tog det britiske ægtepar derfor deres gode tøj og forlod præsidentboligen på Pennsylvania Avenue. Og da pressen stoppede dem foran Det Hvide Hus, fortalte Charlotte Charles:

»Jeg vil ikke direkte kalde det et cirkus. Men vi var bestemt ikke klar til dette møde.«

Charlotte Charles og Tim Dunn mestede deres søn, da en amerikansk diplomat-frue kørte ham ned i London.

I et senere interview med avisen The Guardian sagde forældrene, at mødet i Det Hvide Hus føltes 'lidt som et bagholdsangreb'.

Og selvom Donald Trump under en pressekonferrence onsdag indrømmede, at mødet med det sørgende britiske ægtepar ikke havde udviklet sig som ventet, så gjorde hans udtalelser ifølge flere amerikanske medier 'blot sagerne værre'.

»Som amerikaner kan det være rigtig svært at køre bil i Europa. Deres veje er omvendte,« sagde Trump med reference til den dødbringende ulykke, hvor diplomat-fruen Anne Sacoolas angiveligt var kommet til at køre den forkerte vej på en énsrettet gade.

Om mødet med Harry Dunns forældre sagde Trump: »Det var et meget smukt møde. Men også trist, hvis jeg skal være helt ærlig. De mistede deres søn. Jeg tror, at det havde noget at gøre med at køre den forkerte vej ned ad en gade, sådan går det i Europa. Du tager til Europa og deres veje er omvendte. Det sker iøvrigt for en masse mennesker.«

Donald Trump arrangerede et 'krammemøde' imellem et britisk ægtepar og den amerikanske kvinde, der dræbte deres 19-årige søn. Det gik ikke som planlagt.

Efter mødet imellem Trump og det britiske forældrepar, bekræfter Robert O’Brie, der er præsidentens sikkerhedsrådgiver, at Anne Sacoola ikke vil blive udleveret til potentiel retsforfølgelse i England.