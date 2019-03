- Vi er ved at være kommet dertil, hvor vi skal tage det næste skridt, siger Pape om Viktor Orbáns parti.

Det ungarske regeringsparti, Fidesz, med premierminister Viktor Orbán i spidsen kan snart være fortid i den konservativt-borgerlige gruppe EPP i Europa-Parlamentet.

Flere partifæller har krævet, at Fidesz smides ud af gruppen, og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger fredag, at bægeret snart er ved at være fuldt.

- Jeg har i lang tid advokeret for, om det ikke var bedre at holde ham indenfor i stedet for at slås med ham udefra.

- Men nu er vi nok ved at være kommet dertil, hvor vi skal tage det næste skridt. Men lad os nu lige diskutere det internt, lyder det fra ministeren efter et ministerrådsmøde i Bruxelles.

Den konservativt-borgerlige gruppe EPP (European People's Party) er den største gruppe i EU-Parlamentet. Det er her, at De Konservative, som det eneste danske islæt, hører til.

Modstanden mod Orbán går på, at han blandt andet har kritiseret EU's integrationspolitik og kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Partiet Fidesz er desuden blevet kritiseret for at ignorere grundlæggende retsprincipper og for at indskrænke ytringsfriheden i landet. Derudover er partiet blevet anklaget for antisemitiske udtalelser.

Søren Pape Poulsen vil ikke lægge sig fast på, om han mener, at Orbans parti skal have det røde kort.

Han går en mere diplomatisk vej.

- Jeg har meget svært ved at se, at vi kan blive ved med at holde hånden over ham. Men jeg vil godt give rum for, at vi kan diskutere tingene internt. Et parti skal ikke tage alle sine diskussioner i offentligheden.

- Det er ikke, fordi jeg ønsker at beskytte ham eller stå på mål for de ting, han mener. Jeg synes bare, at debatten trænger til at være nuanceret og grundig, tilføjer justitsministeren.

EPP holder møde den 20. marts, og her ventes gruppen at tage stilling til Fidesz' skæbne.

/ritzau/