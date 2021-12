Det er nok de færreste, der forbinder en nekrolog med latter.

De to ting har Andy Corren alligevel formået at stykke sammen.

11. december måtte han tage afsked med sin mor, Renay Mandel Corren.

Selvsamme dag blev den nekrolog, han i forvejen havde forfattet til hende, offentliggjort i The Pittsburgh Post-Gazette. Et mindeskrift, der siden er gået viralt - blandt andet for Andy Correns noget opsigtsvækkende måde at beskrive sin mor på.

For mens en nekrolog ofte bærer præg af sorg og et behov for at mindes det positive ved den afdøde, bliver der ikke lagt fingre imellem i Renay Mandel Correns nekrolog, der er skrevet med en usædvanlig ærlighed.

Sønnike har nemlig ingen problemer med at italesætte sin mors mange fejl. Blandt andet beskriver ham, hvordan hans mor både havde affærer og jævnligt løj.

»En mere respektløs, skrald-læsende og talende kvinde, skulle man lede længe efter,« skriver han.

»Ja, Renay løj meget. Men på plussiden lavede hun ikke mad, hun gjorde ikke rent og hun var også elendig med penge.«

Samtidigt beskriver han i nekrologen, hvordan Renay Mandel Corren, der havde seks børn, yndede at rulle joints, læse »beskidte« blade, havde haft en affære med Larry King og tidligere var gået konkurs.

Flere på de sociale medier har da også bifaldt Andy Correns specielle måde at mindes sin mor på.

Skuespiller Andy Richter kommenterede også på Andy Correns mor nekrolog.

Josh Stein, der er statsadvokat for North Carolina, skrev i et tweet, at han anbefalede nekrologen, hvis man manglede lidt læsning, 'der helt sikkert vil få dig til at nyde livet mere'.

Også skuespilleren Andt Richter bed mærke i Andy Correns fortælling, og beskrev den som både 'sjov og smuk'.

I kølvandet på al den opmærksomhed, nekrologen ragede til sig, har Andy Corren til The Guardian fortalt, at faktisk skrev dele af nekrologen foran sin mor, der lo af noget af det. Til andre ting løftede hun øjenbrynet.

Renay Mandel Corren blev 84 år gammel.