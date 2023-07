Den 81-årige Bruno Delnegro blev fundet i en afsidesliggende hule mere end 350 kilometer fra sit hjem.

Nu har italiensk politi lanceret et opsigtsvækkende teori om, hvad der skete med ham efter hans død.

Det skriver The Guardian.

For efter et langvarigt opklaringsforløb er mandens tre sønner nu i søgelyset for at have udført et udspekuleret svindelnummer, der har sikret dem farens pensionsudbetalinger og opsparing lige siden hans død.

I det seneste år er det løbet op i knap 450.000 kroner.

Og det skulle være grunden til, at sønnerne få dage efter farens naturlige død angiveligt puttede ham i en sovepose og kørte liget fra hjemmet i Trani gennem flere regioner til det relativt øde område ved landsbyen Castrovalva.

Her blev han fundet af nogle schweiziske vandrere.

I første omgang havde politiet svært ved at identificere liget, og først efter lang tid var der gevinst ved analyser af en lårnbensprotese.

Siden blev en bil tilhørende en af sønnerne spottet på overvågningskamera nær Castrovalva på tidspunktet for fundet af den døde Bruno Delnegro, der i mange år havde været læge i hjembyen.

De tre sønner – og en kæreste til en af dem – er nu under anklage for at have svindlet med pensionsmidlerne.

Sagen minder i øvrigt om et nyligt tilfælde også fra Italien, hvor en mand ligeledes havde hævet sin afdøde mors pension i årevis efter at have skjult hendes lig.