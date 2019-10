Han er blevet kaldt Biden-familiens sorte får, og nu er Hunter Bidens blakkede fortid et alvorligt bump på faderens vej mod præsidentposten.

Men hvem er den 49-årige Hunter Biden, som lige nu er på alles læber?

Lige siden hans tidlige barndom har Biden Juniors skæbne været vævet tæt sammen med farmand Joe's.

»Vi var med ham overalt. Ved hvert eneste større arrangement og hvert lille arrangement, som havde at gøre med hans politiske karriere, så var jeg der,« fortalte Hunter Biden til The New Yorker i juli.

Flere medier beskriver Hunter Biden som 'Biden-familiens sorte får'. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP

Hunter Biden var nemlig blot to år gammel, da han og hans bror i december 1972 mistede deres mor og søster i en trafikulykke, og deres far blev enkemand og enlig far til to små drenge.

Da Joe Biden i januar 1973 blev taget i ed som senator i Delaware skete det på hospitalet, hvor sønnerne - som også var med i bilen - var indlagt.

Få mænd i amerikansk politik har været så meget igennem, som Joe Biden.

Og havde han været en karakter i tv-serien 'House of Cards', ville kritiske seer sikkert mene, at hans personlig historie var FOR tragisk og kulørt til at være sand:

Joe Biden (længst til højre) fotograferet med sine to sønner, Beau og Hunter (mf.) i 2013. Blot to år senere døde Beau Hunter af kræft i hjernen. Foto: JONATHAN ERNST

Ikke nok med, at han som ung nyvalgt senator mistede både sin kone og deres et-årige datter. Hans ældste søn, Beau Biden, døde i 2015 af kræft i hjernen, hvorefter sønnens enke fandt sammen med politikerens anden søn, Hunter Biden.

Og her slutter udfordringerne ikke for Biden:

Hunter Bidens blakkede fortid truer nemlig nu med at ødelægge politikerens forsøg på at blive nå den ultimative politiske drøm: Det Hvide Hus.

Ikke nok med, at Hunter gennem årene har skabt overskrifter på grund af misbrug af både alkohol og stoffer.

Daværende vicepræsident Joe Biden fotograferet mellem daværende præsident Obama og sønnen Hunter Biden. Foto: Mitchell Layton

Joe Bidens søn er nu pludselig igen kommet i søgelyset i forbindelse med Demokraternes forsøg på at fælde Donald Trump ved en rigsretssag.

Hunter Biden er advokat og partner i firmaerne Seneca Global Advisors og Rosemont Seneca Partners, som har arbejdet i både Kina og Rusland.

Samtidig med, at sønnen var dybt involveret i Ukraine, blev Biden den ældre som vicepræsident den ansvarlige for USAs engagement i Ukraine. Her var hans fokus især at bekæmpe korruption.

Derfor er sagen om Trumps mistænkelige optræden i Ukraine-skandalen nu også blevet til historien om en politikersøn, der måske har fået lige lovlig meget hjælp fra sin indflydelsesrige far.

Mens Trump bliver beskydt for at have misbrugt sin magt til at presse den forhenværende Sovjet-stat Ukraine til at finde snavs på Joe Biden, så belaster sagen også Biden selv.

Biden er nemlig under anklage for at have brugt en tilsvarende teknik, da han som vicepræsident i 2017 pressede Ukraines ledelse til at fyre den korruptions-mistænkte statsanklager Viktor Shokin.

På samme tid havde Hunter Biden en lukrativ bestyrelsespost i det store ukrainske naturgas-selskab Burisma Holdings. Et firma, som anklager Viktor Shokin var igang med at undersøge.

USA-ekspert Anders Agner Pedersen fra netmediet Kongressen, sagde forleden til B.T., at Hunter Biden formentlig ikke tåler et 'serviceeftersyn,' hvis journalisterne begynder at se ham efter i sømmene.

Lige nu er Joe Biden farvorit til at udfordre Donald Trump ved præsidentvalget næste år. (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK, SAUL LOEB

Han sagde blandt andet om sønnen:

»I de politiske kredse har man talt meget om, at Hunter er farmands akilleshæl. Han har nogle lig i lasten og et blakket ry.«

Uanset, om det ender med en rigsretssag mod Trump eller ej, og om Biden og søn klarer frisag, så mener USA-eksperten, at den seneste tids polemik er et forvarsel om, hvordan den kommende valgkamp bliver:

Nemlig møgbeskidt.