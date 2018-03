Et norsk forældrepar fik sig i weekenden et chok, da deres barn på fem år stak sig på en sprøjtespids, han fandt på en legeplads i en park i byen Bergen. Drengen måtte have en indsprøjtning mod hepatitis B.

Petter Jordan har boet i Bergen i 20 år og tidligere ofte set folk spøjte sig selv med narkotika i Nygårdsparken.

Efter at sønnen stak sig, havde han og hustruen Lina nogle urolige nætter, men de lever i håbet om, at han ikke er blevet smittet.

Der ventede den 45-årige far en overraskelse og en stor skuffelse, da han den næste dag mødte op på legepladsen, hvor drengen var blevet stukket.

»Vi troede at parken var tryg at færdes i, men på bare nogle minutter fandt vi syv gamle spøjtespidser, lige ved siden af legestativerne. Her er der nogle, som ikke har gjort deres arbejde godt nok,« siger Petter Jordan til norsk TV 2.

I onsdags i sidste uge var den fem år gamle søn med børnehaven i Nygårsparken - som i 2014 blev lukket for at blive renoveret. Det blev omtalt som nordeuropas største narkotikascene.

Han stak sig på en sprøjte, som lå på jorden, og fortalte det ikke til nogen i børnehaven. Men han sagde det, da han kom hjem.

Så gik turen straks til lægevagten.

Hepatitis B Hepatitis B er en potentiel livsfarlig lever-infektion, der er forårsaget af virussen hepatitis B (HBV). Det er et alvorligt, globalt sundhedsmæssigt problem. Det kan give en kronisk infektion og det kan føre til cancer i leveren og til døden. En vaccine mod hepatitis B har været tilgængelig siden 1982. Vaccinen er 95 procent effektiv.

»Han fik hepatitis B-vaccine. I børnehaven sagde de ellers, at parken var blevet det mest trygge sted i Bergen,« fortæller Petter Jordan til TV 2.

Nu har faderen givet Bergen kommune besked om hændelsen, og han siger, at kommunen tager sagen meget alvorligt.

Kommunens parkchef har bedt de ansvarlige om at rydde op på stedet, snarest muligt.