»Jeg måtte sætte mine følelser til side for at gøre, hvad jeg troede var rigtigt.«

Sådan lyder det fra den 18-årige amerikaner Jackson Reffit, der stod over for et valg, kun de færreste drømmer om.

Det skriver New York Times.

For i dagene efter demonstranter havde stormet Kongressen i USA onsdag 6. januar, kom Jackson Reffits far, Guy W. Reffit, hjem og fortalte sin søn, at han havde været en del af optøjerne i Washington.

Trump-tilhængere forsøger at bryde ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton Vis mere Trump-tilhængere forsøger at bryde ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton

Jackson Reffit vidste dog godt, at hans far netop havde været en del af optøjerne.

Sønnen havde nemlig allerede angivet sin far til politiet, da han i flere dage forinden havde været klar over, at der var noget på færde fra farens side.

»Han har altid fortalt mig, at han en dag ville gøre noget stort. Jeg vidste bare ikke, hvad han ville gøre, så jeg gjorde det for at være på den sikre side,« siger unge Reffit ifølge New York Times.

Derfor valgte Jackson Reffit da også at kontakte FBI inden optøjerne i Kongressen af frygt for, hvad hans far kunne finde på.

FBI foretog sig dog ikke noget på baggrund af Jackson Reffits informationer. Det var først, da demonstranterne stormede Kongressen, at de valgte at kontakte den 18-årige amerikaner.

To dage efter optøjerne vendte faren desuden hjem med ordene:

»Hvis du angiver mig, er du en forræder, og du ved, hvad der sker med forrædere. Forrædere bliver skudt.«

Faren var dog allerede blevet angivet af sønnen, og de efterfølgende dage ransagede amerikansk politi Reffit-familiens hjem i Texas, hvor de blandt andet fandt en riffel og en pistol.

Guy W. Reffit blev herefter anholdt 16. januar og sigtet for at have brudt ind i en offentlig bygning med begrænset adgang uden tilladelse.

Sønnen har efterfølgende forklaret, at han dog ikke frygter for sit liv, når faren bliver løsladt. Det er i stedet noget andet, han frygter.

»Jeg er ikke bange for, at han finder ud af det. Og jeg frygter heller ikke for mit liv. Det, jeg frygter, er, hvad han tænker om mig,« siger Jackson Reffit og tilføjer:

»Jeg tror dog godt, at vi kan genopbygges vores forhold. Det skal nok blive bedre med tiden.«

Op mod 8.000 fanatiske Trump-tilhængere stormede kongresbygningen i forbindelse med de voldelige optøjer.

Fem personer, herunder en politibetjent, mistede den dag livet i en af de største og mest indgribende optøjer nogensinde rettet direkte mod hjertet af USA's demokrati.