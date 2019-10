Ovidio Guzman, der er en af den fængslede mafiaboss Joaquin "El Chapo" Guzmans tre sønner, er anholdt.

Mexicanske sikkerhedsstyrker har anholdt den fængslede mafiaboss Joaquin "El Chapo" Guzmans søn.

Det oplyser de mexicanske medier Televisa og Milenio, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den mexicanske regering har siden hen bekræftet anholdelsen.

Det drejer sig om Ovidio Guzman, der er en af "El Chapos" tre sønner.

Anholdelsen har ledt til intense skyderier mellem bevæbnede mænd og mexicanske sikkerhedsstyrker i byen Culiacan, der er hovedstad i staten Sinaloa, som er "El Chapos" hjemsted.

Ovidio Guzman skulle ifølge myndighederne have overtaget dele af kartellet i Sinaloa, efter at "El Chapo" blev udleveret til USA og fængslet i 2017. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Foruden Ovidio skulle "El Chapos" to andre sønner, Ivan and Archivaldo, også være centrale skikkelser i kartellet.

62-årige "El Chapo" blev i juli idømt fængsel på livstid for at have handlet ulovligt med flere hundrede tusinde ton kokain, heroin, metaamfetamin og marihuana og smuglet det ind i USA i over 25 år.

/ritzau/