Otte-årige Emmitt drømmer om at vinde kåring for den flotteste 80'er-frisure i hele USA.

Business in front, party in the back. Mullet. Hockeyhår. Svenskergarn. Bundesligahår.

Et så kært barn som den traditionelle 80'er-frisure med langt hår i nakken har mange navne.

For otte-årige Emmitt Bailey fra Eau Claire i Wisconsin er fænomenet mere end bare en sjov gimmick.

»Det tager lang tid at gro den, for denne her har taget to år, men hav det endelig sjovt med det,« lyder opfordringen fra Emmitt Baileys far, Eric, til andre, der overvejer at få en mullet.

Emmitt Bailey er nu gået videre til finalen i årets kåring af det flotteste bundesligahår i USA, skriver NBC15.

I første omgang betalte han 10 dollar for at deltage i en konkurrence på Facebook, hvor brugerne har kunnet stemme på deres favoritter.

Han håber på at vinde hovedpræmien på 2.500 dollar, som han vil bruge på at erhverve sig en gokart.

Finalen foregår hos mulletchamp.com og afvikles i efteråret.