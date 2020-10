»Jeg føler, det er ligesom at miste en ven.«

Mange – særligt amerikanere – er i disse dage i sorg. Årsagen er dog en anelse speciel. For sorgen skyldes ikke et reelt dødsfald, men derimod at en helt særlig sodavand nu pensioneres og tages af de få hylder, hvor man endnu kunne være heldig at finde den.

Det skriver CNN og Business Insider.

Det er Coca-Cola, der nu har valgt at stoppe for produktionen af firmaets allerførste sukkerfri sodavand – Tab.

Tab har ellers mere end 60 år på bagen, og særligt i 70erne og 80erne opnåede den en stor fanbase.

Siden kom 'Diet Coke' på markedet i 1982, og salget af Tab faldt markant. Sodavanden har dog bevaret en mindre, men dedikeret fanbase, som nu rammes hårdt af sodavandsgigantens beslutning.

»Tab har haft nogle fantastiske år,« fortæller en af sodavandens fans, Robert Bixby, til CNN.

»Som forretningsbeslutning kan jeg godt forstå det, men det er en meget trist dag. Jeg føler, det er ligesom at miste en ven,« tilføjer han og forklarer, at han holdt meget af Tab, da den var mindre sød, end mange andre sukkerfri sodavand.

Årsagen til, at Coca-Cola nu har valgt at sende Tab på pension, er, at den længe har underpræsteret. Samtidig har firmaet valgt at lukke ned for produktionen af flere andre produkter, som ikke længere sælger i et særligt stort omfang.

Det gælder blandt andet også for 'Odwalla'-juices og for 'Zico'-kokosvand.