Brugere på det socialde medie Reddit er med til at banke til prisen på sølv. Det er de samme, som over de seneste mange uger har udfordret de store hedgefonde i USA, som forsøgter at score den store genvist ved at spille på, at butikskæden GameStop ville gå nedenom og hjem. Strf/Star Max/Ipx/Ritzau Scanpix