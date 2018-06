Det er nødvendigt med en fælles EU-løsning på asylpolitikken, siger tysk SPD-leder, som dermed støtter Merkel.

Berlin. SPD støtter den tyske forbundskansler Angela Merkels CDU i regeringskrisen om den tyske asylpolitik, og hun langer ud efter koalitionspartneren CSU.

Der er brug for "en fælles EU-løsning på asylproblematikken", mener SPD-leder Andrea Nahles.

Torsdag spidsede krisen i den tyske regering til, da CDU's bayerske søsterparti, CSU, afviste et kompromis fra Merkel om asylpolitikken.

CSU kræver, at regeringen skal lade tysk politi afvise asylansøgere, som allerede er registreret i andre EU-lande.

Merkels svar - og kompromis - var, at CDU er klar til at afvise ansøgere, som tidligere er blevet afvist i Tyskland. Men det var ikke nok for kristendemokraterne i Bayern.

Den tyske forbundskansler har argumenteret, at det ikke nytter noget, at Tyskland kortslutter det europæiske samarbejde og afviser asylansøgere ved grænsen. Det er nødvendigt fortsat at søge en EU-løsning.

Det er den kurs, som Andrea Nahles støtter.

- En beslutning om enegang er helt utænkelig og ufornuftig, siger Andrea Nahles.

CSU truede torsdag med at trodse kansleren, og partiet overvejer en beslutning om dette til på mandag.

I de kommende uger vil Angela Merkel arbejde på at nå frem til en løsning i EU, inden unionens stats- og regeringschefer i slutningen af juni mødes i Bruxelles.

/ritzau/dpa