Meningsmålingerne tegner et mudret billede af den parlamentariske situation efter søndagens valg i Finland.

Når finnerne skal til valgurnerne søndag, står det socialdemokratiske oppositionsparti, SDP, til at trække det længste strå.

Ifølge en stribe meningsmålinger vil partiet og dets leder, den tidligere fagforeningsformand Antti Rinne, få opbakning fra omtrent hver femte vælger.

Det er en beskeden fremgang fra sidste valg til den finske rigsdag, Eduskunta, i 2015. Men den skal ses i kontrast til den øretæve, som den siddende statsminister, Juha Sipilä, og hans Centerparti står til at få.

Det skriver det politiske medie Politico.

Centerpartiet står i øjeblikket til en tilbagegang på næsten syv procentpoint.

Sipiläs regering består foruden Centerpartiet af det konservative Samlingspartiet og det nationalkonservative parti Blå Fremtid.

Sidstnævnte består af en række rigsdagsmedlemmer, der i 2017 brød med det højrepopulistiske parti De Sande Finner.

Ifølge avisen Helsingin Sanomat har valgkampen fokuseret på de fordelingspolitiske forskelle mellem regeringen og oppositionen.

Og det har været en fordel for de finske socialdemokrater, der blandt andet har foreslået at hæve skatterne for de rigeste for at finansiere en række populære velfærdsydelser.

- Vi er nødt til at sikre, at de, der står i den værste situation i vores samfund, er de første, vi hjælper, udtalte Antti Rinne til den finske tv-station Yle efter den sidste valgdebat, der blev sendt torsdag.

Samtidig har regeringen gjort sig upopulær hos stadig flere vælgere efter en række forsøg på at privatisere statslige virksomheder og velfærdsbesparelser.

I marts valgte regeringen officielt at gå af efter et nederlag om en storstilet sundhedsreform.

- Min regering har haft et ønske om at udforske, hvorvidt der var muligheder for at fortsætte reformprocessen og sikre velfærden. Det var der ikke, konstaterede statsminister Sipilä i den sammenhæng.

Flere politiske analytikere har dog udtalt til Politico.eu, at regeringens fratræden mere skal ses som et forsøg på at give regeringspartierne mere frirum i en valgkamp.

Det er dog uklart, hvordan en eventuelt ny regeringskonstellation vil se ud.

Socialdemokraterne vil givet forsøge at forhandle med de øvrige partier på venstrefløjen samt socialliberale Grønt Forbund. Men umiddelbart kan oppositionens partier ikke samle flertal alene.

Det samme er tilfældet for regeringspartierne, hvor Blå Fremtid står til at ryge helt ud af Eduskunta.

Både regeringen og oppositionen har nægtet at samarbejde med partiet De Sande Finner, der i 2017 valgte den kontroversielle Jussi Halla-aho som partiformand.

Partiet står i øjeblikket til at få omkring 14 procent af stemmerne.

Skulle det lykkes Antti Rinne at samle flertal - iagttagere og analytikere taler om en mulig koalition henover midten - så vil det være første gang i næsten 20 år, at Finland har en socialdemokratisk statsminister.

/ritzau/