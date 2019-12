Kroatiens præsident har en fordel, når hun møder socialdemokratisk udfordrer i afgørende valgrunde i januar.

Socialdemokraten Zoran Milanovic har søndag vundet første runde af præsidentvalget i Kroatien over den siddende præsident, Kolinda Grabar-Kitarovic.

Det viser det næsten færdige resultat søndag aften, efter at 99 procent af stemmerne er talt op.

Men præsidenten har en fordel over den tidligere premierminister Milanovic, når de to mødes igen i anden og afgørende valgrunde om to uger.

Mange af de vælgere, der stemte på valgets nummer tre, den uafhængige højrefløjskandidat Miroslav Skoro, vil formentlig foretrække præsident Grabar-Kitarovic fra det konservative HDZ frem for Milanovic fra det socialdemokratiske parti SDP.

Ved søndagens valg har Milanovic fået 29,5 procent af stemmerne mod 26,7 procent til Grabar-Kitarovic.

Højrefløjskandidaten Miroslav Skoro, der er en populær sanger i Kroatien, har fået 24,3 procent af stemmerne.

- Skoros højrefløjsvælgere vil sandsynligvis ikke støtte Milanovic, så Grabar-Kitarovic ser ud til at kunne regne med en større gruppe af potentielle vælgere i næste valgrunde, siger politisk analytiker Davor Gjenero.

Posten som præsident har overvejende ceremoniel karakter i Kroatien. Men en sejr til enten HDZ eller SDP, der er de to største partier, kan give et fingerpeg om, hvilken vej vinden vil blæse ved parlamentsvalget i 2020.

51-årige Kolinda Grabar-Kitarovic blev Kroatiens første kvindelige præsident i 2015.

I valgkampen har hun forsøgt at holde fast i de vælgere, der ellers kunne tænkes at stemme på Miroslav Skoro, som ligger længere ude på højrefløjen.

Da Skoro afgav sin stemme ved søndagens valg, opfordrede han kroaterne til at "gøre alt for at bringe Kroatien tilbage til folket".

