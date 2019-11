Frygt for økonomiske reformer får tusindvis til at protestere mod Colombias højreorienterede regering.

Titusindvis af colombianere gik torsdag på gaden i hovedstaden Bogota for at protestere mod den politik, som præsident Ivan Duques højreorienterede regering fører.

Demonstranterne kræver garantier for, at minimumlønnen for unge bliver bevaret sammen med retten til pension for alle.

Præsident Ivan Duque har flere gange sagt, at regeringen ikke har planer om at gennemføre reformer af hverken mindstelønnen eller pensionen, som demonstranterne påstår.

- Ingen reform er blevet foreslået, sagde han tidligere denne uge og tilføjede, at han heller ikke har planer om at sætte pensionsalderen op.

- Der bliver sagt, at vi ønsker at betale unge mennesker mindre end minimumlønnen. Det er også en løgn, sagde Duque.

Bortset fra mindre episoder som hærværk mod en håndfuld busser er der ingen meldinger om voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter.

Præsident Ivan Duque havde på forhånd advaret om, at myndighederne ikke vil tolerere vold og optøjer.

Protesterne i Colombia kommer i forlængelse af social uro i flere latinamerikanske lande som Chile, Ecuador og Bolivia de seneste måneder.

