Snydt!

Der var højst sandsynligt smil hele vejen op til ørerne, da medarbejderne fra internetdomæneregistratoren 'GoDaddy' kort før jul åbnede en e-mail fra deres arbejdsgiver.

I mailen stod nemlig, at de godt 500 ansatte havde fået en julebonus på 650 dollars, hvilket svarer til små 4.000 danske kroner.

Det viste sig dog, at julebonussen var snyd og humbug, og at mailen i stedet var en test fra virksomhedens ledelse, der ønskede at tjekke, hvor gode deres ansatte var til at undgå at blive snydt af internetsvindlere.

Det skriver New York Post, der desuden beretter, at de ansatte mildest talt var alt andet end tilfredse med 'testen' og den ikke-eksisterende bonus.

I e-mailen fra 'GoDaddy', der er beliggende i den amerikanske delstat Arizona, stod der følgende:

'Glædelig GoDaddy-juleferie. 2020 har været et rekordår for GoDaddy på grund af dig. Selvom vi ikke kan fejre det sammen til vores årlige julefest, så vil vi alligevel gerne vise, at vi sætter pris på dig ved at give dig en julebonus på 650 dollars'.

To dage senere modtog medarbejderne dog en ny mail, der var langt fra lige så positiv som den første.

'Du modtager denne e-mail, fordi du dumpede vores seneste phishing-test,' stod der kort og kontant i mailen, hvorefter de pågældende medarbejdere fik besked om, at de vil blive genindkaldt til et sikkerhedskursus.

'Phishing' er den form for svindel, hvor kriminelle forsøger at få fingrene i penge eller fortrolige oplysninger fra internetbrugere.

'GoDaddy' er landet i massiv modvind på sociale medier, siden testen blev beskrevet i amerikanske medier.

Folk er især sure over, hvor malplaceret den er i forhold til coronakrisen, som har efterladt millioner af amerikanere i økonomisk krise.

Virksomheden har i kølvandet på kritikken beklaget deres e-mail, som, de erkender, var 'ufølsom'.

»Vi kan forstå, at nogle medarbejdere blev sure over phishing-forsøget, og at de følte, det var ufølsomt, og derfor har vi undskyldt,« siger virksomhedens talsmand i en pressemeddelelse.