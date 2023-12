De snød udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Og nu har den russiske komikerduo, Vovan og Lexus, så slået til igen.

Denne gang er det gået ud over den norske statsminister, Jonas Gahr Støre.

Det skriver Dagbladet.

Den russiske duo har specialiseret sig i at få adgang til toppolitikere.

Nu bekræfter Statsministeriet i Norge, at Støre troede, at han talte med kommissionsformanden for Den Afrikanske Union i starten af oktober.

Samtalen blev for nylig offentliggjort på YouTube.

Nu bebuder nordmændene en opstramning af procedurerne.

»Sådan nogle hændelser må ikke forekomme, og det hører heldigvis til sjældenhederne. Vi har gennemgået vores rutiner og forbedret dem for at undgå, at noget lignende kan ske igen,« siger Anne Kristin Hjukse, der er kommunikationschef for Statsministeriet i Norge til Dagbladet.

I et tidligere videomøde blev Lars Løkke Rasmussen (M) snydt.

I et kvarter talte den danske udenrigsminister med det, han troede var en afrikansk diplomat om blandt andet krigen i Ukraine og om muligheden for fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland.

'Diplomaten' spurgte blandt andet udenrigsministeren om muligheden for, at Ukraine kan afgive Krim-halvøen og dele af Østukraine til Rusland.

Til det svarede Lars Løkke, at han kender til »rygter om, at folk har hemmelige planer« om det. Han uddybede ikke, hvem det skulle være, eller hvor han har hørt rygterne.

Russeren spurgte også ind til udenrigsministerens tanker om mulige fredsforhandlinger.

»Det er tydeligt, at Rusland regner med en form for ukrainsk udmattelse i det lange løb. Det er ikke nemt for mig at forudsige, men på et tidspunkt gætter jeg på, at den ukrainske præsident vil tilpasse situationen og erklære, at tiden nu er kommet til at begynde forhandlinger,« svarede Lars Løkke.

De to komikere kom også tidligere igennem til USAs tidligere præsident, George W. Bush.