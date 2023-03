Lyt til artiklen

Det var hårdt for et nygift ægtepar at svømme i åbent hav. Men det var deres eneste håb om at slippe levende fra det.

For båden, som de havde bestilt plads på til en snorkeltur ud for Hawaii, var forsvundet.

Elizabeth Webster og Alexander Burckle havde ellers booket plads med snorkelturfirmaet Sail Maui i september 2021. Det skriver BBC.

Ifølge retten sejlede båden væk fra dem og lod dem svømme næsten en kilometer tilbage til stranden i et voldsomt vejr.

Havnen. Foto: Google Street View Vis mere Havnen. Foto: Google Street View

Nu sagsøger parret Sail Maui for 35 millioner kroner.

»De troede, de skulle dø,« siger parrets advokat, Jared Washkowitz, til Hawaii News Now.

De sejlede ud fra havnen i Lahaina klokken 10 om formiddagen for at tage på en snorkeltur til Lanai, en lille ø tæt på Maui. Omkring 40 minutter efter var de kommet til det første stop på rejsen.

Kaptajnen fortalte dem, at båden ville ligge stille i omkring en times tid – men han gav ikke noget nøjagtigt tidspunkt for, hvornår den ville sejle igen.

Parret forsøgte at komme tilbage til båden efter en time, men mens de svømmede, kom båden længere og længere væk.

De blev ikke bemærket fra båden, som fortsatte sin tur.

»De frygtede, at druknedøden ventede på dem,« står der i retsbogen.

»De besluttede sig for, at de kun kunne redde livet ved at svømme tilbage til bredden.«

Parret ankom til øen Lanai, dehydrerede og trætte efter mere end to timer i vandet. Lokale indbyggere hjalp dem med at komme tilbage til Maui.

Ifølge retsbogen udførte bådens mandskab en tælling tre gange. Alligevel opdagede de ikke, at der manglede to personer.