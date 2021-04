Hvis du elsker spændingen og glæden ved at pakke en fødselsdagsgave ud, så har du en smule tilfælles med en 39-årig japansk mand.

Den japanske mand ved navn Takashi Miyagawa har angiveligt bedraget 35 kvinder, som han har ladet som om, at han har været i et seriøst parforhold med for at få fødselsdagsgaver.

Og for at få de mange gaver uden at det skulle vække opsigt hos de mange 'kærester', har han sagt til hver af dem, at han havde fødselsdag på forskellige datoer.

Senest gik det udover en 47-årig kvinde, hvor han fortalte, at han havde fødselsdag den 22. februar – på trods af at hans faktiske fødselsdag er den 13. november. Et andet offer sagde, at han overbeviste hende om, at hans fødselsdag var i juli, mens en tredje blev narret til at tro, at det var i april.

På den måde er det lykkedes ham at få fødselsdagsgaver fra kvinderne for omkring 5.695 kroner. Men sagen er ikke afsluttet endnu, så beløbet kan nå at blive højere, skriver The New York Post.

Takashi Miyagawa er dog langt fra alene om bruge kærligheden til at svindle sig til penge.

Herhjemme i Danmark fik en 26-årig mand fra Randers sidste år et halvt års fængsel, fordi han havde snydt over 20 forskellige kvinder, han havde mødt på Tinder.

Og ifølge en rapport fra Federal Trade Commission fra 2019 er romantisk bedrageri den dyreste form for onlinebedrageri. Siden 2015 er ofrenes tab ved romantisk bedrageri gået 33 millioner dollar til 143 millioner dollar tabt i 2018.