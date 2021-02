Det kan få voldsomme konsekvenser at lyve for sin familie.

Sådan gik det i hvert fald for en 36-årig mor fra Táchira i Venezuela. Det skriver Newsweek.

Hele miseren begyndte i midten af december, da Verónica García Fuentes første gang mærkede feberen ramme.

Hun tog derfor en PCR – test, og da den viste sig at være positiv, isolerede hun sig derhjemme.

Hun undlod dog at fortælle både sin mand og sine tre børn, at hun var blevet ramt af coronavirus. I stedet fortalte hun dem, at hun havde en svær influenza.

Først to uger efter gik Verónica García Fuentes til bekendelse kort før en stor familiefest. Hendes mand, José Antonio, var allerede på vej, da hun ringede og krøb til korset.

Verónica García Fuentes kunne ikke slippe af med sygdommen. I januar udviklede hun lungebetændelse.

Vel vidende om det faktum, at pandemien havde fået kløerne i deres mor, fik familiens to tvillinger på fire år, teenageren på 17 år og faren foretaget en hurtigtest, men den viste sig at være negativ.

Først to uger efter testede hele familien positiv for coronavirus, men stadig uden symptomer. På det tidspunkt var Verónica García Fuentes' tilstand så dårlig, at hun blev indlagt på sygehuset.

Herefter gik det stærkt.

Få dage efter blev José Antonio også indlagt, og kun en uge efter mistede begge forældre livet. Alle tre børn døde i slutningen af januar.

Familietragedien har fået sundhedsmyndighederne i Táchira til indskærpe over for borgerne, at de skal bruge ansigtsmaske og holde afstand.

Eksperter i området har også bedt befolkningen om at være ekstra årvågne. Som Amelia Fressen, en lokal læge, har sagt til La Nación:

»Alt, hvad der lader til at være covid, er covid, indtil det modsatte er bevist.«

Venezuela har ifølge opgørelsen fra John Hopkins University haft 128.315 tilfælde af coronavirus siden epidemiens start. 1.209 er ifølge opgørelsen døde.