Med en riffel, der er på størrelse med en fuldvoksen mand, ved sin side drager den ukrainske snigskytte Filin i krig for at dræbe russere.

Fortællingen om Filins opgave med at slå russerne ihjel og ødelægge deres militære udstyr, kunne B.T. tidligere berette om, men nu er der kommet en ny dramatisk udvikling.

For en nylig mission, hvor Filin havde som opgave at sprænge en russisk kampvogn og to køretøjer i stykker med eksplosive projektiler fra sin riflen, gik langt fra så gnidningsløst som forventet.

Salver af højtbragende missiler begyndte at regne ned over Filin og hans to soldaterkammerater på missionen.

»Lyden er så høj, at det eneste, man har lyst til, er at blive så lille som mulig. Man får vitterligt lyst til at begrave sit hoved nede i jorden. Det er så kraftigt, at man ser bort fra alle sanser,« siger han.

Selvom Filins sanser var lammede, var han og kammeraterne alligevel nødt til at trodse den manglende sanseforbindelse og handle for at overleve angrebet.

»Vi løb i pauserne mellem salverne. Min venstre side af kroppen var påvirket af den bølge, som eksplosionerne gav. Jeg fik en prop i mit venstre øre, og jeg kunne med det samme høre min kollega råbe.«

»Jeg er ramt, jeg er ramt!« siger han.

Under fjerde salve af missiler gik det galt, for blot to meter væk fra Filin faldt den ene soldat pladask sammen i et krater, som missilerne havde lavet. Og her ventede et rædselsfuldt syn for Filin.

Filin er ikke hans rigtige navn Filin er det dæknavn, han har fået som snigskytte. Det bruger vi på B.T. for at beskytte Filins identitet, ligesom vi heller ikke fortæller, hvor i landet han er stationeret eller viser hans ansigt.

»Min makker og jeg begyndte at kravle hen mod ham. Vi havde fart på, fordi han mistede blod hurtigt.«

»Han havde fået sprængt sin arm af, og fra skulderledet var der ti centimeter tilbage af armen, men han var ved bevidsthed,« siger han.

Oven på den brutale hændelse, rumsterede flere tanker i hovedet på Filin.

»Det, der gjorde størst indtryk på mig, var, hvor rolig soldaten var. Han var klar i hovedet under hele hændelsen, og han viste så meget mod, selvom han fortalte, at han havde fantomsmerter.«

Mens tankerne om den heroiske soldat sprang rundt i hovedet på Filin, aftog adrenalinen i kroppen lige så stille og sanserne vendte fuldt tilbage. Og det gav anledning til spørgsmålet, om de egentlig selv var blevet såret?

Den tredje soldat fortalte Filin, hvordan »det føltes, som om at han havde fået et knytnæveslag i ryggen.«

Men det var altså ikke bare et knytnæveslag, som soldaten var blevet ramt af.

»Jeg fandt et hul i min makkers dragt. Jeg begyndte at grave med min pegefinger for at se, om der var blod fra et sår. Jeg kunne mærke en varm missilsplint.«

Militæruniformen havde hindret splinten i at trænge ind i kødet på kammeraten.

»Vi var mega heldige! Specielt min makker,« siger han.

Til trods for de voldsomme oplevelser, som Filin selv kom uskadt fra, frygter han stadig ikke for at miste sit liv.

»Det vigtigste i krig er at styre sin frygt. At man undgår at blive frygtens slave og kunne holde den væk.«

»Selvfølgelig kunne jeg tænke mig at få hævn, men det er en følelse, og følelser skaber ubalance. Kun ved at holde hovedet koldt og med en hård hånd, kan jeg udføre mit job korrekt.«

Den sårede soldat, der fik sprægt armen af, blev sendt i sikkerhed og til behandling. Filin har ikke haft kontakt med ham siden, men ønsker at række ud til ham i fremtiden. Filin selv fortsætter kampen mod russerne.

Sådan gjorde vi B.T. får under Ukraine-krisen hjælp af Jaroslav Portnoj, der kommer fra Ukraine, men har boet 18 år i Danmark. Han hjælper med kontakt til ukrainere og med at oversætte. Jaroslavs far, 63-årige Igor, er i de væbnede styrker, men Jaroslavs bror, Boris, er på russiske dødslister for sit arbejde som soldat. Boris bor i øjeblikket i Polen.