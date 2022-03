Når Filin bevæger sig gennem terrænet i sit hjemland Ukraine, er han for tiden ikke til at få øje på.

Hans arbejde kræver, at han ikke giver en lyd fra sig, før sigtet er sat, og det afgørende knald lyder.

Forsvind igen. Rapportér hjem. Få en ny opgave; Sådan er cirklen.

Det fortæller oversergent og snigskytte i den ukrainske hær Filin til B.T.

Indtil videre har Filins finger ikke klemt aftrækkeren, men det kommer ifølge ham selv til at ændre sig meget snart.

Indtil videre er Filin og hans snigskyttegruppe Ukraines øjne i natten.

»Vi ved, at der er en fjendtlig konvoj få kilometer fra os, og de er begyndt at parkere om natten. Vi ved, hvor de kommer til at holde og holder øje med dem. Min gruppe har ikke 'arbejdet' med målet endnu,« siger Filin, men fastslår, at det er et spørgsmål om tid, før de kommer til at 'arbejde' med det, de har i kikkerten.

Filin er det dæknavn, han har fået som snigskytte. Det bruger vi på B.T. for at beskytte Filins identitet, ligesom vi heller ikke fortæller, hvor i landet han er stationeret eller viser hans ansigt.

B.T.s tolk Yaroslav donerede i 2015 udstyr til Ukraine i forbindelse med Krim-konflikten. Noget af det bruger snigskytten Filin den dag i dag – dog ikke den skudsikre vest, da Filin er 2,10 meter høj og vejer 120 kilo. Han kunne ikke passe den, men siger: 'Tak for den ikke så lille gave'. Vis mere B.T.s tolk Yaroslav donerede i 2015 udstyr til Ukraine i forbindelse med Krim-konflikten. Noget af det bruger snigskytten Filin den dag i dag – dog ikke den skudsikre vest, da Filin er 2,10 meter høj og vejer 120 kilo. Han kunne ikke passe den, men siger: 'Tak for den ikke så lille gave'.

Med sin gruppe følger Filin russiske styrker. Han er kommanderende sergent for gruppen og forklarer, at det er sådan snigskytter arbejder nu.

Hver mand har sin opgave, og hver opgave kan være forskellen på liv og død – både for dem selv og fjenden.

Men selvom de følger de pansrede militærkonvojer, er det ikke deres egentlige fokus.

»Vi har ikke våben til at håndtere den slags. Vi fokuserer mest på levende mål. Vi forsøger at eliminere modstanderens ledere – og så kan vi også blive brugt som støtte til almindelige kampenheder.«

Hvis Filins gruppe støder på et mål, de ikke kan klare, rapporterer de hjem. Så vil en officer tage stilling til, om der skal indkaldes et luftangreb.

»Der er et ordsprog: Alle snigskytter er spejdere, men ikke alle spejdere er snigskytter,« siger Filin.

Snigskytten er ved godt mod. Russerne er stærke og har bedre materiel, men når han kigger på kortet, ser han en fremtid for Ukraine.

Ukrainerne vil kæmpe ved deres grænser. De vil kæmpe ved hver en bakke, hver en mark. De skal kæmpe på hvert et gadehjørne, og de vil aldrig give op.

Det er Filins tanker, når samtalen drejer sig om en ukrainsk kapitulation.

Selvom Filin har brugt ti år af sit liv på at blive en stille dræber, har han ikke et let forhold til at tage et liv. Det er tanken om at forsvare sig, der retfærdiggør den voldsomme handling.

»Det er etisk forkert at slå et menneske ihjel, medmindre man er sikker på, at man er på den rette side. Hvis det er en fjendes leder, som har dine landsmænds liv på samvittigheden, så er jeg villig til at gøre, hvad der skal gøres,« siger Filin.

Filin fordømmer de rapporter, der har været om russiske bombardementer af børnehaver og boligblokke. Han mener, at alle fra officer til konstablen, der har trykket på knappen, skal for en krigsdomstol.

»Det er ikke sikkert, at de når dertil, men de kommer til at mærke Guds vrede.«

Filin har en kæreste, som befandt sig i Kyiv, da krigen brød ud. Han selv tog afsted klokken 4 om morgenen og ringede til hende straks.

Hun nåede ud af byen i god tid. Filins forældre er i Ukraine, men et sted, der ikke er berørt af krigen.

»Jeg er bekymret, fordi jeg ikke selv kan varetage min families sikkerhed. Men der er ting, der er større end ens personlige forhold,« siger han.