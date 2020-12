Vi venter tilsyneladende forgæves på en hvid jul i Danmark, men på den anden side af Atlanten truer en vinterstorm millioner af indbyggere langs den amerikanske østkyst.

Der er udstedt advarsler i 14 stater med over 60 millioner indbyggere i USA, fordi snestormen er ankommet. Der skriver BBC.

I områder af staterne Pennsylvania og New York forudser meteorologerne, at der kan falde op til 60 centimeter nysne.

Der advares om 'farlige, hvis ikke umulige, betingelser for at køre i bil' af myndighederne.

Nordøstlig vind har bragt en vinterstorm til New York. Her bliver sneen fejet væk på Times Square 16. december 2020. Foto: JEENAH MOON
En mand fjerner sneen i Manhattan i New York City. Foto: JEENAH MOON

To mennesker er døde i et trafikuheld i Pennsylvania, der involverede mange biler, og som tydeligvis skete på grund af vintervejret.

Men distributionen af coronavirus-vaccinen skulle ikke blive påvirket. Den begyndte i USA i mandags, men der er dog rapporter om, at nogle testcentre har midlertidigt lukket på grund af vejrforholdene.

Det officielle vejrcenter, NWS, advarer om, at der i nogle områder vil falde mere sne end i hele sidste vinter,

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, advarer også om, at stormen kan blive den værste, byen har oplevet i flere år. Han advarer indbyggerne om at 'tage det seriøst'.

Some of the heaviest snowfall associated with the winter storm impacting the Northeast will fall tonight. See the latest key messages below: pic.twitter.com/Etpnc36UH9 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 16, 2020

Skoler er lukket, og eleverne hjemmeundervistes. Der er aflyst op imod 1.500 fly, og flere togforbindelser er blevet påvirket,

Guvernøren i New Jersey advarer indbyggerne om at huske ansigtsmasken, hvis de har tænkt sig at hjælpe naboen med at skovle sne.

Der kommer dog en beroligende melding fra meteorologen Bob Oravec. Han fortæller til avisen New York Times, at 'snestormen vil betyde, at mulighederne for at rejse bliver meget påvirket. Men det er ikke noget, der varer særligt længe'.«

Spørgsmålet er, om det rækker til en hvid jul på de kanter.