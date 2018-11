Et sandt rejsekaos er brudt ud i USA efter, at en snestorm har betydet aflysninger og forsinkelser af tusindvis af fly, og vejene er ufremkommelige.

Netop som amerikanerne vender hjem fra deres Thanksgiving-ferie, bliver store dele af landet ramt af en voldsom snestorm.

Det er især Midtvesten, som er ramt, og nærmere bestemt området fra Chicago til Kansas.

»Som by er vi vant til sne, men dette er vores første i denne sæson,« forklarer borgmester Meyor Rahm Emanuel til USA Today og fortsætter:

»Denne (storm, red.) er uforudsigelig med stærk vind og faldende temperaturer.«

Da snestormen var på sit højeste mandag, var mere end 200.000 hjem og forretninger uden strøm.

Meteorologerne advarer borgerne mod at bevæge sig ud i snekaosset.

I Chicago er lufthavnen åben, men hundredvis af flyv er aflyst eller forsinkede.

Foto: KAMIL KRZACZYNSKI Vis mere Foto: KAMIL KRZACZYNSKI

I Kansas har guvernøren Jeff Colyer erklæret staten i udtagelsestilstand.

»Vi anbefaler på det kraftigste, at du udskyder dine rejseplaner, hvis det er muligt. Hvis du tager af sted, skal du sørge for at have nødhjælps-kassen med, tanken skal være fyldt, og der skal være strøm på din mobil. Sørg også for, at der er nogen, der kender dine rejseplaner,« siger han ifølge CNN.