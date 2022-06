Lyt til artiklen

En 27-årig kvinde og 16-årig pige bliver lige nu behandlet for hypotermi og ville uden hjælp have risikeret at miste livet.

Det sker efter en voldsom snestorm hærger delstaten Tasmanien i Australien.

De to personer blev fanget af det ekstreme vejr på en vandretur mod toppen af det yndede vandremål, Mount Wellington.

De er 'heldige' at have livet i behold. Det siger australsk politi ifølge 9News.

På vej mod toppen af det iskolde bjerg måtte de ringe efter hjælp, da mørket faldt på.

Med en lufttemperatur, som konstant er under frysepunktet, blev de to fanget i snestormen og mørket, desorienterede og ude af stand til at finde ly.

Myndighederne sendte et redningshold ud, og fandt heldigvis frem til de to personer, som havde forsøgt at skærme sig bag nogle sten.

Kraftig sydvestvind bevæger sig over toppen af bjerget, som stiger knap 1.300 meter over havets overflader.

Det har fået myndighederne til at lukke vejen op mod bjerget, som ligger ved siden af delstatens hovedstad, Hobart, og samtidig har de udsendt en advarsel mod at begive sig mod toppen.

Weekenden igennem er ni mennesker blevet reddet i tre forskellige redningsaktioner. Det skriver australske ABC.

Tusinder af boliger i området er fortsat uden strøm, da hård vind og væltede træer har ødelagt elledninger.

Lørdag døde en 54-årig kvinde af et væltet træ, som væltede på grund af den stærke storm, hvor vindstød da nåede op på hele 115 kilometer i timen.