Under den fortsatte krig mellem Rusland og Ukraine hærger en snestorm især det sydlige og centrale Ukraine.

En snestorm har mandag medført omfattende strømafbrydelser i Ukraine - også de russiskbesatte dele - samt i Rusland.

Næsten to millioner mennesker er således uden strøm i Rusland og besatte dele af Ukraine.

Det oplyser energiministeriet i Rusland ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Ukraine er mere end 2000 beboede steder på tværs af 16 regioner uden strøm. Det melder myndigheder ifølge Reuters. Især det sydlige og centrale Ukraine er påvirket.

Mens uvejret hærger, er titusindvis af soldater udstationeret på frontlinjepositioner som led i den 21 måneder lange krig mellem Rusland og Ukraine.

Op til vinteren har der været frygt for, at Rusland igen denne vinter vil forsøge at ramme det ukrainske energinet med angreb.

Et af de hårdt ramte steder i uvejret er halvøen Krim, som Rusland annekterede i 2014.

Over 400.000 mennesker er her uden strøm mandag, efter at vindstød af orkanstyrke og hård regn over weekenden har ramt halvøen.

- Det er planen, at strømforsyningen skal genoprettes på tværs af territoriet i løbet af to dage, siger den russisk-indsatte guvernør på Krim, Sergej Aksjonov, i en tv-tale ifølge AFP.

Det statslige russiske nyhedsbureau Tass melder om i alt mindst tre døde på Krims og Ruslands sortehavskyst.

I den ukrainske by Odesa er en 110 meter høj skorsten på et kraftvarmeværk kollapset. Det skriver avisen Ukrainska Pravda ifølge dpa.

Mens 150.000 husholdninger her er uden strøm, er varmeforsyningen blevet genetableret. Det sker, efter at flere kraftværker midlertidigt blev lukket.

Der er også meldinger om oversvømmelser i flere byer.

I akvariet i Sevastopol på Krim er hundredvis af havdyr døde, efter at en hel etage i akvariet blev oversvømmet ifølge Krims guvernør.

