Meteorologer forventer, at mere ekstremt vejr er på vej i området i de kommende dage.

Mindst otte personer er døde i Ukraine og nabolandet Moldova som følge af en voldsom snestorm, der desuden har ramt halvøen Krim og dele af Rusland.

Det fortæller repræsentanter fra de to lande.

Mindst 19 personer er kommet til skade i Ukraine. I Moldova er der yderligere ti tilskadekomne.

Tidligere mandag blev det meldt ud, at næsten to millioner mennesker var uden strøm i Rusland og i besatte dele af Ukraine.

Et af de hårdt ramte steder var halvøen Krim, som Rusland annekterede i 2014.

Vejret ser ikke ud til at aftage i styrke endnu, og meteorologer forventer, at mere dårligt vejr er på vej. Det tæller blandt andet sne og regn, der ventes at ramme Ukraine tirsdag.

Ifølge de ukrainske myndigheder er 882 steder uden strøm, mens trafikken er standset på ti motorveje, hvor over 1500 lastbiler er strandet.

Skoler er desuden blevet lukket i både det sydlige Ukraine og i Moldova.

Visse steder ligger der sne på op mod to meter, oplyser den ukrainske indenrigsminister, Іhor Klymenko.

Det centrale Kyiv og de sydlige regioner Odesa og Mykolajiv er hårdest ramt af strømafbrydelserne. Over 40.000 hjem blev oprindeligt ramt, og klokken 18.30 lokal tid mandag var 15.000 hjem stadig uden strøm.

I Moldova frøs to personer ihjel i deres biler i henholdsvis den østlige del af landet og nær hovedstaden.

Mandag aften var et kraftvarmeværk i Odesa igen oppe at køre, efter at dets 110 meter høje skorsten søndag kollapsede.

- I øjeblikket forsyner vi 120.000 kunder med varme i Odesa via en test. Folks hjem bør være varme i morgen, lød det fra regionens guvernør, Oleh Kiper, på beskedtjenesten Telegram mandag.

/ritzau/Reuters