Mindre grupper af demonstranter råbte sent fredag aften slagord mod præsident Sisi og hans regime. Her er det på Tahrir-pladsen i Kairo, hvor hundredtusinder var samlet i begyndelsen af 2011 til de demonstrationer, der endte med at føre til den daværende præsident Hosni Mubaraks fald. Under Sisi er tusinder af aktivister og politiske modstandere blevet fængslet, og præsidenten har så sent som i sidste uge advaret egypterne om farerne ved at demonstrere. Amr Abdallah Dalsh/Reuters