Coronadøde kan være endt i flod i Indien, fordi familier ikke har råd til brænde til ligbål, siger indbyggere.

Snesevis af lig, der menes at være af mennesker, der er døde med coronavirus, er skyllet op på bredderne af Ganges-floden i det nordlige Indien.

Det meddeler lokale myndigheder mandag.

Omkring 40 lig er fundet i Buxar-distriktet mellem Bihar og Uttar Pradesh, der er to af Indiens fattigste delstater.

- Vi har bedt relevante myndigheder om at tage sig af ligene og enten begrave eller kremere dem, siger en lokal embedsmand, Ashok Kumar.

Ligene bærer præg af at have ligget i vandet i et par dage.

Indiske medier skriver, at der kan være op mod 100 lig i floden i området.

Pandemien har bredt sig hurtigt i såvel storbyerne som i mange af Indiens landområder. Hospitalerne har ikke kunnet følge med, og krematorier og begravelsespladser er også fyldt op mange steder.

Lokale indbyggere fortæller, at de afdøde formentlig er blevet smidt i floden, fordi krematorierne ikke har plads til flere lig, eller fordi de pårørende ikke har råd til det brænde, der bruges til ligbål.

- Det er virkelig chokerende for os, siger en af de lokale indbyggere, Kameshwar Pandey.

Ifølge Indiens officielle statistikker dør omkring 4000 mennesker dagligt med coronavirus. Det samlede dødstal er næsten oppe på en kvart million mennesker.

Mange eksperter mener dog, at det reelle dødstal er langt højere.

Særligt i de fattigere landområder er hospitalerne dårligere udrustet, og registreringen af døde kan være mere lemfældig her.

/ritzau/AFP