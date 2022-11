Lyt til artiklen

Fine, hvide snefnug fyger om ørerne på dem.

Deres rygsække og deres våben er dækket af et porøst, hvidt lag af sne, og hovederne er pakket ind i både huer og hætter.

På videoer og billeder fra det østlige Ukraine fremgår det, at vinteren er kommet.

Med mange millioner ukrainere uden strøm kan det blive en hårdt presset ukrainsk befolkning, der skal kæmpe sig igennem vinteren.

Men hvordan påvirker kulden, sneen og mørket krigen? Kan det betyde, at Rusland eller Ukraine får en fordel?

Det har B.T. spurgt to militæreksperter om.

Og de er helt enige: En krig bliver meget påvirket af vejret, og vintervejret kommer til at påvirke krigens næste fase.

»Jo dårligere vejr, jo sværere er det at gennemføre mobil krigsførelse, fordi terrænet bliver kørt op til mudder. Store, tunge militærkøretøjer og hundrede soldater pløjer jo alt op. Køretøjer sidder fast, og soldater bliver halvelendige, våde og kolde.«

Det siger Kristian Lindhardt, major og militæranalytiker, og uddyber, at alt bare bliver »mere besværligt«.

Men når det permanent bliver minusgrader, bliver det lettere at bevæge sig, da jorden fryser til.

»Men det er stadig elendigt og koldt som soldat, og det kræver flere forsyninger,« siger Kristian Lindhardt.

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, fortæller, at vejret vil give begge hære problemer med deres udstyr.

»Og det kan hæmme nogle former for militære operationer, især hvis soldaterne ikke er ordentligt beskyttet mod vejret,« siger han.

Men en ting står relativt klart ifølge de to eksperter. Den næste tid vil der blive lagt en dæmper på kamphandlingerne, lyder det enstemmigt.

Det handler både om, hvor krigen er lige nu, og vejrets indflydelse.

»Russerne og ukrainerne har begge midlertidigt opbrugt en del kræfter hen over sommeren. Russerne er pressede, ellers havde de ikke trukket sig tilbage. Og ukrainerne havde fortsat deres fremfærd,« siger Kristian Lindhardt.

Begge sider bruger lige nu tiden til at genopbygge, og vintervejret forstærker kun tilstanden.

Men tiden og vejret taler mest til Ruslands fordel lige nu.

For det er Ukraine, der har momentum i krigen lige nu efter store sejre på østfronten og syd ved Kherson.

»Men russerne er pressede på begge fronter og mangler mandskab. Putin har mobiliseret 300.000 mand, der skal trænes, inden de indsættes. Hvis russerne kan få en pause nu, kan de bruge den til at få soldaterne klar og til at bygge forsvarslinjer til at forsvare sig mod en ny ukrainsk offensiv,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Kristian Lindhardt ser også, at vejret lige nu gør det sværere for Ukraine at erobre land tilbage.

Men vi har ikke set det sidste til russiske offensiver, understreger han.

»De kommer igen. Rusland vil forsøge at generobre store dele af Ukraine. Jeg tror måske, de vil forsøge at bringe krigen til afslutning med et stort angreb på hele Ukraine.«