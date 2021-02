Det er snart slut med at høre fuglene synge under de glasdækkede metalbaldakiner på Île de la Cité i Paris.

Bystyret har i sidste uge besluttet, at det ugentlige fuglemarked, et stenkast fra Notre Dame-katedralen, synger på sidste vers. Det skyldes blandt andet bekymringer hos dyrevelfærdsorganisationer. Det skriver france24.com.

Det bliver holdt lige ved siden af det daglige blomstermarked, og fuglemarkedet har på samme måde været en grundpille for generationer af parisborgere. Det har været åbent siden det 19. århundrede.

For nogle 'dufter' fuglemarkedet af charmen fra det gamle Paris, men for nogle dyreelskere er det et genfærd fra tidligere tider – og det er på tide, at det lukker.

»At holde fugle fanget er grusomt og gammeldags,« siger gruppen Paris Animaux Zoopolis (PAZ) i en udtalelse, der har fået 2.500 underskrifter. »De fleste af fuglene, der bliver solgt på Île de la Cité, er eksotiske. De er ikke vant til vores klima, og de er meget udsatte for træk,« sagde PAZ.

Desuden 'opfordrer' markedet til, at man yngler på fuglene, og sommetider til en ulovlig fangst af disse fugle, ifølge PAZ.

Bystyret argumenterer med, at markedet, som ligger lige over for politihovedkvarteret i Paris, er blevet et arnested for den illegale handel med fugle i Frankrig. Det, selv om flere forsøg har været gjort for at stoppe det.

I 2013 blev syv mennesker anholdt på markedet, og 46 guldfinker blev beslaglagt. Fuglene er berømte for deres sang og kostede op mod 1.300 kroner stykket.

Tropiske fugle fotograferet i Paris. Foto: FRANCOIS GUILLOT Vis mere Tropiske fugle fotograferet i Paris. Foto: FRANCOIS GUILLOT

»Det har været kendt i årevis, at dette marked var blevet et slaraffenland for fuglesmuglere i regionen,« siger Paris' viceborgmester, Christophe Najdovski, under debatten i byrådssalen. »Og alligevel, trods de mange tiltag, der er sket, så fortsætter smugleriet i dag.«

Najdovski siger, at fuglene præsenteres på en måde, der er »uacceptabelt i forhold til de normer for dyrevelfærd, vi har i dag«.

For øjeblikket har 13 forretninger en autorisation til at handle på fuglemarkedet – selvom bystyret siger, at kun syv af dem faktisk sælger fugle.

Nogle fugleelskere er kede af lukningen. »Disse aktivister beskriver os som krybskytter, og de snakker om dyremishandling, men vi er entusiaster. Vi tager os af fuglene, vi elsker dem – og vi avler ikke beskyttede fugle,« sagde Issam Akrouti, som leder en gruppe af parisiske fugleentusiaster, til avisen Le Parisien i januar.

Ce matin, PAZ a répondu aux questions de l'AFP au #MarchéAuxOiseaux

Quelle tristesse de revoir plusieurs centaines d' #animaux emprisonnés et vendus comme de la marchandise



Les vendeurs à la sauvette ? Toujours présents

Les vendeurs sur la chaussée ? Toujours présents pic.twitter.com/E3eALCfY1Z — Paris Animaux Zoopolis (@ParisZoopolis) February 7, 2021

»Naturligvis skal man ikke lukke vilde fugle inde i bure, men vores kanarier og undulater ville ikke overleve to dage, hvis vi slap dem ud i naturen,« fortalte Akrouti avisen.

Han forklarede desuden, at fuglene kun sidder i bur, når de er på markedet. Hjemme hos ejerne flyver de enten i volierer, eller frit omkring i lejligheden. Buret er kun et soveværelse for fuglene.

Helt tilbage i det 19. århundrede blev undulater opdrættet i kæmpemæssige bure i Frankrig. Det gav sig uheldigvis af og til udtryk i sygdommen 'fransk fældning', hvor ungerne i 3-4 ugers alderen mister flyvefjerene.

Dyrevelfærd har fået en opblomstring i Frankrig. Byen Paris har allerede forbudt cirkusser i at benytte levende dyr i deres forestillinger fra 2020.