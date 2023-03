Lyt til artiklen

Det var meningen, at den britiske kong Charles om få dage skulle gå igennem dem.

Men sent torsdag aften blev der sat ild til hovedindgangen til rådhuset i den fransk by Bordeaux.

Det skete i forbindelse med de landsomfattende og voldsomme demonstrationer, der i ni dage nu har fundet sted i Frankrig og har påvirket både tog- og flytrafikken.

Det er opstået i kølvandet på, at regeringen har fået presset en ny pensionsreform gennem Nationalforsamlingen, så pensionsalderen er blevet øget med to år: Fra 62 til 64 år.

Her ses et billede af branden i rådhuset i Bordeaux torsdag aften. Foto: Bookee0/via REUTERS Vis mere Her ses et billede af branden i rådhuset i Bordeaux torsdag aften. Foto: Bookee0/via REUTERS

Fagforeninger har ifølge Reuters opfordret til regional handling i weekenden og til nye landsdækkende strejker og protester den 28. marts, hvor Storbritanniens kong Charles efter planen skal rejse til Bordeaux fra Paris med tog.

I alt gik mere end en million mennesker torsdag på gaden i Frankrig, oplyser det franske indenrigsministerium ifølge BBC.

I hovedstaden Paris måtte politiet affyre tåregas mod demonstranterne, og 80 personer blev anholdt landet over.

Her ses hovedindgangen til rådhuset efter branden. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Her ses hovedindgangen til rådhuset efter branden. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Det vides ifølge BBC ikke, hvem der var ansvarlig for branden ved rådhuset, men ilden blev hurtigt slukket af brandvæsnet, lyder det.

Under et besøg ved et politihovedkvarter i Paris forsøgte den franske indenrigsminister Gérald Darmanin at dæmpe bekymringerne forud for den britiske konges rejse til Frankrig.

Ministeren fortalte ifølge AP, at sikkerheden 'ikke udgør noget problem', og at den britiske monark 'vil blive budt velkommen og modtaget godt'.

De voldsomme demonstrationer fik torsdag aften også landets premierminister, Élisabeth Borne, til at sætte sig ved tasterne:

Her ses demonstranter i Bordeaux torsdag. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Her ses demonstranter i Bordeaux torsdag. Foto: PHILIPPE LOPEZ

»Det er en ret at demonstrere og give udtryk for uenigheder. Den vold og nedværdigelse, vi har været vidne til i dag, er uacceptabel. Al min taknemmelighed går til politiet og de mobiliserede redningsstyrker,« skrev hun på Twitter.

Ude i gaderne lyder det anderledes fra dem, der demonstrerer:

»Jeg kom her, fordi jeg er imod denne reform, og jeg er virkelig imod det faktum, at demokrati ikke længere betyder noget,« fortalte Sophie Mendy, der arbejder i sundhedssektoren, til Reuters under demonstrationen i Paris.

»Vi bliver ikke repræsenteret, og så har vi fået nok,« tilføjede hun.