Den 11. juli har været markeret med rød i ugevis.

Og nu nærmer vi os altså datoen med hastige skridt, som særligt giver Tyskland sved på panden.

For midt i den europæiske energikrise lukker den russiske energigigant Gazprom nemlig ned for forsyningen af gas til Tyskland og EU via den 1.224 kilometer lange gasrørledning Nord Stream.

Det sker med henblik på vedligeholdelse.

Men nu frygter Tyskland, at præsident Vladimir Putin ser en mulighed for at presse kontinentet yderligere ved at slukke for tilførslen permanent.

Og hvis gasudvekslingen ikke genoptages efter de ti dage, så kan det få katastrofale konsekvenser for Europas største økonomi, skriver Bloomberg.

»Er vi bekymrede? Ja, vi er meget bekymrede. Det ville være naivt og blåøjet ikke at være bekymret,« siger Christian Kullmann, administrerende direktør for kemikaliefabrikanten Evonik Industries, til det amerikanske erhvervsmedie.

Mere end en tredjedel af Tysklands gasforbrug er afhængig af Rusland.

Derfor må man også antage, at chancen for at påføre Europa skade som gengældelse for sanktioner og støtte til Ukraine være for god til, at Rusland kan lade være.

Rundt omkring i Tyskland forbereder man sig allerede.

I München har myndighederne sænket temperaturerne i flere offentlige svømmehaller for at spare på energien.

I Köln dæmper man lyset i lygtepælene, og i Hamborg planlægger man at regulere, hvornår varmt vand er tilgængeligt.