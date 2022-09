Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man skal passe på med at gøre venner til fjender. Specielt hvis man er et socialt medie. Snapchat er netop det – og det har bragt dem ud i en værre shitstorm.

De har været nødt til at fjerne den feature, der gør det muligt for deres brugere, at sætte traditionelle maoritatoveringer på deres ansigtsfotos. Det skriver BBC.

Det blev resultatet efter at New Zealands oprindelige maoribefolkning fik noget galt i halsen, da de hørte om Snapchats seneste påfund.

For maorierne betragter tatoveringerne som hellige. De bliver set som en vigtig markør for bærerens identitet.

En maori fra New Zealand danser rundt om et bål. Han hoved bærer en traditionel maori-tatovering. Foto: CHRISTOPHE SIMON Vis mere En maori fra New Zealand danser rundt om et bål. Han hoved bærer en traditionel maori-tatovering. Foto: CHRISTOPHE SIMON

Radio New Zealand viste billeder af folk, der brugte filtre med navne som 'Maori Ansigts Tattoo' eller bare 'Maori'.

Snap – der ejer platformen Snapchat – bekræftede at de havde fjernet funktionen fra deres platform.

Snapchatfiltre, som bliver kaldt Linser af firmaet, kan frit deles og bruges af brugere på platformen.

»Det er dog klart, at vi vil forbyde indhold, der nedgør, ærekrænker eller fremmer diskrimination,« fortæller Snap til BBC.

En kvindelig maori fra New Zealand danser en traditionel velkomstdans. Foto: TORSTEN BLACKWOOD Vis mere En kvindelig maori fra New Zealand danser en traditionel velkomstdans. Foto: TORSTEN BLACKWOOD

Ansigtstatoveringer – eller moko, som de også kaldes – har været en del af maorikulturen i århundreder. De bliver skåret ind i huden med mejsler, og de viser hver bærers unikke arv.

Mændenes tatoveringer går fra forhovedet til hagen, men kvinders går fra underlæben til hagen.

Ikke to tatoveringer er på denne måde helt ens.

Anvendelsen af det samme filter på mange sociale platforme, medvirkede til den store modvilje hos maorierne. Det skaber nemlig helt ens tatoveringer på mange forskellige billeder.

Maorien Kingi Taurua viser sin traditionelle ansigtstatovering frem. Foto: Karen Repia Vis mere Maorien Kingi Taurua viser sin traditionelle ansigtstatovering frem. Foto: Karen Repia

Der er en stigende interesse i tatoveringer blandt maorier, både mænd og kvinder.