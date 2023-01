Lyt til artiklen

»Ja, det lader til, at de ikke har nogen spor.«

Da to naboer tilbage i november snakkede om de tragiske og skræmmende drab på fire universitets-studerende i et hus i den amerikanske by Moscow, havde særligt den ene af dem ikke nogen anelse om, hvad der senere ville ske.

Nemlig at den nabo, han havde snakket med sagen om, ville ende med at blive anholdt og sigtet for at have stået bag.

Det skriver CBS News.

De fire studerende Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle blev alle dræbt 13. november i et hus nær deres universitet i byen Moscow i Idaho.

Det var 13. november, at de fire studerende – Kaylee Goncalves, Madison Mogen og Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin – blev dræbt midt om natten i huset, der lå tæt på deres universitet.

Derfra gik der næsten halvanden måned, før politiet kunne fortælle om et gennembrud.

Det kom, da de kort før nytår kunne meddele, at de havde anholdt den 28-årige Bryan Kohberger – der til daglig studerer kriminologi – og sigtet ham for at have brudt ind i huset og derefter have dræbt de fire unge.

Nu fortæller en nabo, der boede ved siden af den mistænkte i byen Pullman nær Moscow, at Bryan Kohberger talte med ham om drabene på de studerende blot nogle dage efter, at det var sket.

Her ses Bryan Kohberger under en tidligere høring i sagen den 5. januar. Foto: POOL

»Han bragte det op i en samtale,« fortæller naboen, der ikke ønsker sit navn frem, til CBS News.

»Han spurgte, om jeg havde hørt om drabene, hvilket jeg havde. Og så sagde han: 'Ja, det ser ud til, at de (efterforskerne, red.) ikke har nogen spor. Det virker til at være en 'crime of passion' (der kan oversættes til 'drab begået i affekt', red.).«

»Der var kun gået et par dage, siden det var sket, da vi havde vores samtale, så der var ikke mange detaljer fremme,« tilføjer naboen.

Siden Bryan Kohberger blev anholdt dagen før nytårsaften hjemme hos sine forældre, som han havde fejret julen med, har han for det meste forholdt sig tavs – udover at have nægtet sig skyldig via en advokat.

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility

En anonym politikilde fortæller dog til People, at han lavede 'smalltalk' med betjentene, mens han var ved at blive udleveret til delstaten Idaho – hvor forbrydelsen fandt sted – fra Pennsylvania, hvor han opholdt sig, da anholdelsen fandt sted.

Ifølge politikredsen snakkede han ikke direkte med betjentene om sagen, men kom undervejs med en kommentar til den:

»Han sagde: 'Det er virkelig trist, hvad der er sket med dem', men han sagde ikke mere. Han er klogere end det,« fortæller kilden.

Politiet efterforsker fortsat sagen.