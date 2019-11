Tyve afbrød strømforsyningen, før de plyndrede museet Grünes Gewölbe i Dresden.

Et museum i Dresden med en stor samling af smykker, juveler og ædelstene, har mandag morgen haft ubudne gæster.

Tyve menes at have stjålet værdier for op mod 7,5 milliarder kroner, skriver det tyske medie Bild ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er det historiske museum Grünes Gewölbe (Den Grønne Hvælving, red.), der er blevet plyndret.

Tyvene knuste angiveligt et vindue til museet. De havde forinden afbrudt strømforsyningen.

Politiet har bekræftet, at museet har været udsat for indbrud.

Bygningen er nu blevet forseglet, mens personalet finkæmmer samlingerne i forsøget på at fastslå, hvad der er stjålet.

Der er ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Ministerpræsident i Sachsen Michael Kretschmer kalder tyveriet et hårdt slag for regionen.

- De skatte, som man finder i Grünes Gewölbe og residensslottet, er gennem hundreder af år samlet af folket i Sachsen, siger han.

Grünes Gewölbe blev grundlagt i 1800-tallet af en kurfyrste af Sachsen.

Museet har navn efter det hvælvede rum i kurfyrsteslottet, hvori skatkammeret var indrettet.

Samlingerne af blandt andet sølv- og guldsmedekunst stammer fra 1500 til 1700-tallet.

De værdifulde genstande kom under Anden Verdenskrig til Sovjetunionen som krigsbytte. Værdierne blev efterfølgende leveret tilbage til det daværende DDR i 1958.

